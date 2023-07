L’ère Luis Enrique au PSG s’ouvre ce vendredi par un match contre Le Havre. Quelques heures avant cette rencontre, Gianluigi Donnarumma a vécu une tragédie.

PSG : Gianluigi Donnarumma ligoté et cambriolé à son domicile

Titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain la saison dernière, Gianluigi Donnarumma s'apprête à vivre sa troisième année en Ligue 1 sous le maillot rouge et bleu. À la veille du premier match de préparation du PSG de Luis Enrique, le portier de 24 ans a vécu une horreur à son domicile du VIIIe arrondissement de Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi. En effet, l’AFP rapporte ce matin que le couple Donnarumma a été ligoté et cambriolé à son domicile.

« Selon l’AFP, le couple, pris en charge à l’hôpital après les faits, a été « ligoté » par « plusieurs individus » dans son appartement du VIIIe arrondissement de la capitale. La Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l’enquête », indique le journal Le Parisien. L’information confirmée par plusieurs médias indique également qu’un gros butin a été emporté lors de cette agression à main armée.

Un butin de 500 000 euros dérobé chez les Donnarumma

Gianluigi Donnarumma et son épouse ont trouvé refuge dans un hôtel de luxe situé non loin de leur domicile vers 03h20, après leur agression. Conduits à l'hôpital pour recevoir les premiers soins, l’international italien et sa compagne étaient en état de choc, selon le média Actu17, qui précise que c’est le personnel de l’hôtel qui a donné l'alerte. Selon les premiers éléments, le montant du butin emporté chez le compatriote de Marco Verratti est « important », à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, évalué à 500 000 euros.

Pour rappel, Gianluigi Donnarumma n’est pas le premier joueur du Paris SG à être victime d’un cambriolage. Récemment, Marquinhos et Angel Di Maria avaient ainsi été cambriolés alors qu’ils étaient au Parc des Princes pour un match face au FC Nantes. La Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l’enquête et des individus sont désormais recherchés, à en croire RMC.

Convoqué dans le groupe de Luis Enrique pour disputer le match amical ce soir face au Havre AC sur la pelouse du Campus PSG, le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale française, Gianluigi Donnarumma pourrait être remplacé dans les cages par Keylor Navas, revenu à Paris cet été après six mois de prêt à Nottingham Forest, en Premier League.