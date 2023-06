La Juventus réalise son premier gros coup du mercato. Timothy Weah, attaquant du LOSC, va s'engager pour plusieurs saisons avec les Bianconeri.

Mercato LOSC : Accord Lille-Juventus pour Timothy Weah

Auteur d'une bonne saison sous les ordres de Paulo Fonseca, Timothy Weah va s'envoler dans un autre championnat. Souvent annoncé comme partant à chaque mercato, il semblerait que cette fois-ci ce soit la bonne. Alors qu'il était courtisé par l'Atlético Madrid, c'est bien en Serie A que devrait évoluer le désormais ancien Lillois.

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, un accord de 12 millions d'euros plus bonus a été trouvé entre la Juventus et le LOSC. Actuellement aux États-Unis après avoir remporté la Concacaf, le joueur devrait arriver cette semaine en Italie pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans dans les Bianconeri.

Un bon deal pour le LOSC

Arrivé pour 10 millions d'euros en provenance du PSG, il ne s'est jamais réellement imposé dans le club nordiste. Malgré une assez bonne deuxième saison sous les ordres de Chrisophe Galtier en remportant le championnat, l'Américain quitte le club avec un bilan de 107 matchs pour 8 buts. Avec l'arrivée de Paulo Fonseca, il se voit changer de poste, passant d'attaquant à arrière droit, voire arrière gauche selon les matchs.

En allant chercher ce profil, nul doute que les dirigeants de la Vieille Dame cherchent un remplaçant polyvalent à Juan Cuadrado annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. La Juventus, qui doit faire face à des dossiers brûlants comme ceux de Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic ou encore le départ d'Angel Di Maria, réalise son premier coup du mercato. Timothy Weah pourrait être accompagné d'un autre joueur de Ligue 1, puisqu'il se dit que le club italien discute avec le PSG pour un échange Vlahovic-Ekitike.