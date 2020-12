PSG Mercato : Incroyable valse des champions du monde au PSG !

Publié le 07 décembre 2020 à 13:30

Le PSG prépare son avenir et ses futurs mercato en étudiant toutes les possibilités possibles, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. La bombe lâchée par Neymar son désir de rejouer avec Lionel Messi a rendu folle la presse espagnole, qui a des informations sur la stratégie du FC Barcelone en cas de départ de sa star argentine.

Ça discute entre le PSG et le FC Barcelone

Une chose est sûre, il va y avoir du changement au PSG lors des prochains mercato. Beaucoup de questions se posent compte tenu de la situation actuelle. Kylian Mbappé va-t-il prolonger au PSG ? Quand Neymar va-t-il lui aussi signer ? Lionel Messi peut-il arriver cet été à Paris ? Des interrogations majeures qui vont de paire avec celles concernant l'avenir de Keylor Navas, Angel Di Maria, ou encore Julian Draxler et Mauro Icardi... Beaucoup de choses à gérer en peu de temps, mais le PSG pourrait préparer un coup énorme avec le FC Barcelone. Car selon le quotidien espagnol Sport, "la possibilité que Neymar et Messi se retrouvent à Paris est une option viable". Le Brésilien a, en effet, récemment évoqué son désir de "rejouer avec Lionel Messi", dans une interview accordée à CNN Argentine.

Lionel Messi n'a en effet plus que quelques mois de contrats au FC Barcelone, jusqu'en juin. La prolongation de son contrat est une question compliquée, entre les difficultés financières des Catalans, la volonté du joueur de quitter le club l'été dernier et l'élection du nouveau président qui n'aura lieu que le 24 janvier. La possibilité d'un départ de la star argentine est plus que jamais réelle. Mais Leonardo a souhaité temporiser. "C'est un journaliste argentin qui lui a posé la question. Il faut garder le respect. On n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas les joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça", a expliqué à Canal+ le directeur sportif du PSG.

Mbappé impliqué dans un échange de premier ordre ?

Mais le FC Barceloneenvisage sérieusement le départ de Lionel Messi et réfléchit à lui trouver un remplaçant. Kylian Mbappé est un nom qui parle aux dirigeants catalans. "Une chose est claire pour le Barça : si Messi part, Mbappé semble la meilleure alternative", écrit Sport. Il va néanmoins falloir trouver les moyens de financer ce transfert très onéreux. Et le Barça a peut-être une idée derrière la tête qui va intéresser le PSG et notamment ses dirigeants qatariens. "Remplacer Messi par l'attaquant français est une option que les dirigeants du Barça envisagent, car c'est un pari pour l'avenir. Cependant, le FC Barcelone n'a pas la trésorerie pour payer un transfert de ce niveau", continue la presse espagnole. Avant de proposer une solution plausible pour les dirigeants catalans.

En effet, le FC Barcelone envisage "une partie de poker" avec le PSG. "Si Kylian Mbappé place son désir de devenir la nouvelle star du Camp Nou au-dessus de celui de jouer au Bernabeu", un échange serait à l'étude côté Barça. Le club espagnol "a deux champions du monde pour lesquels le PSG est très intéressé". Pour "valoriser le foot français", élément cher à Doha, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann pourraient être proposés au Paris SG en échange de Kylian Mbappé. "L'échange de joueurs est une possibilité à étudier. Le futur président du Barça doit savoir qu'il rivalisera avec Florentino Pérez, lequel rôde depuis longtemps afin de signer la star française", conclut le quotidien sportif espagnol. Une incroyable valse des champions du monde pourrait donc avoir lieu entre le PSG et le FC Barcelone.













Par Matthieu