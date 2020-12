PSG Mercato : Neymar peut-il convaincre Messi de signer ?

Publié le 03 décembre 2020 à 09:20

La petite phrase de Neymar après Manchester United - PSG (1-3) n'est pas passée inaperçue et a fait du bruit, en France comme en Espagne. En déclarant vouloir "rejouer avec Messi", le Brésilien a mis le feu et posé la première pierre d'un projet qui pourrait bien aboutir à l'issue de la saison.

Neymar lâche une bombe sur Lionel Messi

"J’aimerais rejouer avec Messi. C’est ce que je veux le plus. Pour profiter à nouveau de lui. Je le laisserais jouer à mal place, il n’y a pas de problème (rires). Je veux rejouer avec lui, c’est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine." Les mots sont de Neymar, prononcés sur ESPN Argentina, et font vibrer la planète foot. Vainqueur contre Manchester United (1-3) et auteur d'une superbe performance avec un doublé, le Brésilien a mené les siens au succès à Old Trafford, offrant au PSG la première place de son groupe de Ligue des champions alors qu'il craignait l'élimination au coup d'envoi. Ses mots, après match, ont été retentissants mais n'ont pas été lâché au hasard. Neymar a tout simplement lancé l'opération mercato et marketing du PSG, en jouant de son influence et de la portée de ses paroles.

C'est un véritable appel du pied qu'a lancé Neymar à Lionel Messi. Cela fait partie de ses engagements pour sa prolongation de contrat, qui devrait intervenir sous peu. En prolongeant son bail au-delà de 2022, Neymar a proposé à Leonardo de lui donner un coup de main sur les prochains mercato, en usant de son carnet d'adresse bien rempli. S'il a déjà, selon Don Ballon, orienté ses dirigeants vers Richarlison ou Talles Magno, le Brésilien débute là son opération de grande envergure et même s'il a précisait qu'il jouerait avec Messi "n'importe où", cela ne peut être qu'au PSG. Le plan est bien réfléchi. Pour preuve, Leandro Paredes en a rajouté une couche : selon El Chiringuito, le joueur leur aurait lancé un "On attend Lionel Messi à bras ouverts au PSG" aux médias espagnoles. Après l'un de ses meilleurs amis, c'est un coéquipier argentin qui vient montrer le bout de son nez.

Lionel Messi peut-il aller au PSG ?

Rien n'est impossible pour Lionel Messi, 33 ans, dont le contrat prend fin en juin 2021 avec le FC Barcelone. Mieux, c'est sans doute le moment où jamais pour lui de partir du club catalan, après l'échec de l'été dernier. Le Barça est dans le dur financièrement et ne peut pas vraiment se permettre de prolonger sa star avec une augmentation à la clé. Le feuilleton de l'été a bien refroidi Messi et la démission de Bartomeu n'y a rien changé. L'instabilité politique règne au FC Barcelone jusqu'au 24 janvier au moins, date de l'élection du prochain président. En trois semaines de mercato auparavant, il peut se passer énormément de choses. Le PSG a tout à fait le temps de convaincre Lionel Messi de venir réussir un dernier défi à Paris : remporter la Ligue des champions une dernière fois avec son ami Neymar. L'opération séduction est définitivement lancée et les étoiles semblent alignées pour qu'elle soit un succès.













Par Matthieu