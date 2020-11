FC Barcelone Mercato : Abandonner Messi pour prendre Neymar ?

Publié le 27 novembre 2020 à 11:00

L’avenir de Lionel Messi est le thème majeur de la campagne pour l’élection du prochain président du FC Barcelone, le 24 janvier prochain. Alors que les autres candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu rivalisent de promesses pour séduire le génie argentin, Emili Rousaud semble disposé à s’en séparer.

Des promesses pour séduire Lionel Messi

Lionel Messi voulait quitter le FC Barcelone durant le mercato estival. Mais la fermeté de l’ancien président Josep Maria Bartomeu a fait reculer le capitaine barcelonais qui a finalement accepté d’aller au bout de son contrat (juin 2021). En fin de saison, l’international argentin pourrait donc partir libre de la Catalogne. Mais les candidats à la succession de l’ex-président démissionnaire ne veulent pas que le sextuple Ballon d’Or quitte le Barça. Ils multiplient les promesses pour convaincre le joueur de 33 ans de renoncer à son projet de départ. Victor Font, annoncé comme le grand favori, a promis la nomination sur le banc catalan de Xavi, ancienne gloire barcelonaise pour qui Lionel Messi accepterait de rester. Emili Rousaud, autre favori à la succession de Josep Maria Bartomeu, promet le retour de Neymar, dont le départ au PSG en 2017 a fait très mal à l’Argentin.

L’Argentin devenu trop cher pour le FC Barcelone ?

Mais Emili Rousaud ne veut pas faire de promesses irréalisables pour convaincre Lionel Messi. Dans une interview accordée à la Cadena SER, l’ancien vice-président du FC Barcelone a été très clair. Pour lui, le club catalan ne peut pas offrir une prolongation au natif de Rosario avec « les conditions salariales actuelles » en raison de la crise économique provoquée par la situation sanitaire. À noter que l’Argentin perçoit 87 millions d’euros par an au Barça. Un salaire pharaonique que le club culé ne serait plus en mesure de payer à son joueur. Mais Emili Rousaud conserve un brin d’optimisme. Il pense que « Messi est un gagnant né et le plus important sera de lui fournir un bon projet sportif pour le convaincre ».













Par JOËL