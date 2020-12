OL : Une grosse injustice dénoncée après la victoire à Metz

Publié le 08 décembre 2020 à 02:15

Le succès de l’ OL sur la pelouse du FC Metz (1-3) continue de faire parler. Une polémique notamment liée à l’arbitrage a éclaté après l’expulsion de Rayan Cherki durant la rencontre.

FC Metz – OL, un arbitrage pas au niveau ?

L’Olympique lyonnais a dominé le FC Metz (1-3) dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1. La rencontre a notamment été marquée par les expulsions du Messin John Boye et du Lyonnais Rayan Cherki. Pour Giovani Castaldi, Karim Abed n’était pas au niveau. Le consultant conteste les expulsions prononcées par le central de la partie. « On a vu du football de qualité […] Mais cette fin de match a été totalement pourrie par l’arbitrage ! Encore une fois, notre championnat passe pour une Ligue d’incompétents… Comment Boye et Cherki peuvent être exclus ? Les deux cartons rouges sont aberrants », s’est-il offusqué sur RTL.

La LFP interpellée après Metz – Lyon

Dans sa sortie, Giovani Castaldi pointe également les manquements de la VAR. « On va dans le mur, c’est pas possible », a lâché le consultant à ce sujet. Les décisions de Karim Abed avaient déjà fait parler dès le coup de sifflet final. Au micro de Téléfoot, Rudi Garcia jugeait notamment les expulsions de Cherki et Boye sévères. Quant à Frédéric Antonetti, il en appelait à l’annulation du carton rouge de son défenseur. « Sur l’expulsion, j’ai revu les images. Il faudra qu’on m’explique un jour : je ne comprends pas […] J’espère donc que ce carton rouge sera effacé, car il n’a pas lieu d’être », a déclaré le coach du FC Metz. Reste maintenant à savoir si son appel sera entendu par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel.













Par Ange A.