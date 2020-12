FC Metz - OL : Polémique, Antonetti glisse un tacle à Garcia

Publié le 07 décembre 2020 à 14:15

L'OL a infligé une défaite au FC Metz (3-1), en Moselle. Les deux équipes ont fini à dix joueurs. De plus, Rudi Garcia et Frédéric Antonetti ont eu un accrochage, à distance, lors de la rencontre. Interrogé sur cette polémique, le dernier en a remis une couche sur son homologue.

OL : Antonetti conteste l'expulsion de Boye

Le FC Metz s’est incliné devant l'OL au Stade Saint-Symphorien (3-1). Le match été électrique sur le terrain et aussi aux abords. Le défenseur central messin John Boye a été exclu (87') suite à un contact avec Marcelo. À l’Olympique Lyonnais, c’est le jeune Rayan Cherki qui a été expulsé, dans le temps additionnel (90'+3), à cause d’un coup au genou du gardien de but des Grenats, Alexandre Oukidja. Revenu sur l’exclusion de l’arrière ghanéen, Frédéric Antonetti a fait savoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision de l’arbitre, Karim Abeid. « Sur l’expulsion, j’ai revu les images. Il faudra qu’on m’explique un jour : je ne comprends pas, car la première faute est de Marcelo qui pousse carrément John Boye avant que le ballon ne parte », a-t-il estimé avant de déclarer : « J’espère donc que ce carton rouge sera effacé, car il n’a pas lieu d’être. »

Antonetti à Garcia : « On n'a pas les mêmes valeurs... »

Au bord du terrain, Frédéric Antonetti a eu de chauds échanges à distance avec Rudi Garcia qui était dans les tribunes, car suspendu. Interrogé à l’issue du match, sur la tension entre eux, l’entraîneur du FC Metz a envoyé un gros tacle à son confrère de l'OL. « Je suis sorti un petit peu, car trop c'est trop. On n'a pas les mêmes valeurs, je vous le dis franchement », a glissé le technicien corse. L'OL pointe à la 3e place de Ligue 1, tandis que le FC Metz est 13e avec 16 points.













Par ALEXIS