PSG : Prolongation, pourquoi ça sent bon pour Kylian Mbappé

Publié le 08 décembre 2020 à 06:00

L’avenir de Kylian Mbappé pourrait encore s’écrire pour longtemps avec le Paris Saint-Germain. Aux dernières nouvelles, l’extension du contrat de l’attaquant parisien serait en bonne voie.

Vers une prolongation de Kylian Mbappé au PSG ?

Habitué à recruter sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a également des dossiers importants à gérer en interne. Le PSG doit en effet prolonger les contrats de ses starsNeymar Jr et Kylian Mbappé. Les deux cracks sont susceptibles de quitter Paris dès le prochain mercato. Il ne leur restera alors qu’un an de contrat avec le club de la capitale. S’agissant de Mbappé, sa prolongation serait en bonne voie. Selon une source interne citée par RMC Sport, le contexte actuel est favorable à sa prolongation. « Le contexte actuel et la crise du Covid qui touche tous les grands clubs a peut-être refroidi Kylian et lui a rappelé qu’il était dans des conditions quasi parfaites au PSG », note cette source.

Le Real Madrid déjà largué dans le dossier Mbappé ?

Directeur sportif du PSG, Leonardo notait récemment des avancées dans cet important dossier. Comme le dirigeant parisien, Wilfried Mbappé a récemment laissé entendre que son fils était enclin à rempiler avec Paris. Autant de nouvelles qui ne devraient pas plaire au Real Madrid. Le club espagnol est présenté depuis des mois comme le prochain club de Mbappé. Avec la crise liée à la Covid-19, Florentino Pérez n’a pas pu formuler d’offre pour l’attaquant parisien cette année. Selon la presse espagnole, la direction du Real prépare une offensive en 2021, en espérant que leur cible n’aura toujours pas prolongé. Mais avec les récentes révélations, les Merengues pourraient voir leur plan pour 2021 tomber à l’eau.













Par Ange A.