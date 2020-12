Stade Rennais : L'équipe probable face au Séville FC en C1

Publié le 08 décembre 2020 à 11:00

Le Stade Rennais veut conclure sa première campagne de Ligue des champions avec un succès historique face au Séville FC, ce mardi (21h). Malgré l'élimination de toutes les compétitions européennes, le SRFC veut profiter de cette opposition face aux Andalous pour repartir de l'avant et se redonner un petit peu de confiance.

Le Stade Rennais veut finir sur une bonne note

Pour son dernier match de Ligue des champions avant une date indéfinie, le Stade Rennais veut remporter sa première victoire dans la compétition, ce mardi soir (21h), contre le Séville FC. "J’espère qu’on sera enfin récompensé de tous nos efforts en Ligue des champions, je pense que l’équipe mérite plus de points dans ce groupe, a commenté Julien Stéphan en conférence de presse d'avant match. Une victoire en C1, c’est quelque chose de grand, c’est un exploit à aller chercher. Même si c’est compliqué en ce moment, je suis persuadé qu’on en est capable. J’ai confiance en l’équipe, on peut inverser la tendance rapidement." La venue des Andalous semble l'occasion parfaite pour relancer la machine et aborder avec un peu plus de certitudes le déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, dimanche (13h), en Ligue 1.

Mais le Stade Rennais devrait soigner son mal actuel pour espérer tirer quelque chose de sa confrontation contre Séville. En ne donnant pas de but cadeau à son adversaire. "On subit très peu d’occasions pendant les matches, mais on se fait toujours punir. En ce moment, c’est comme ça. On arrive à se créer des occasions, mais on ne tue pas et, mentalement, ça joue. On a beau avoir toute l’envie qu’on veut, quand on a un manque de confiance qui se répète, ça joue forcément mentalement. En tout cas, l’envie, on l’a", s'est voulu rassurant Julien Stéphan.

Julien Stéphan va-t-il faire tourner ?

Il faudra également gérer la fatigue des troupes pour l'entraîneur du Stade Rennais. Gerzino Nyamsi, touché face au RC Lens (0-2), pourrait laisser sa place en défense centrale à Lorenz Assignon (20 ans), un autre produit de la formation rennaise. Benjamin Bourigeaud pourrait également débuter sur le banc, lui qui a beaucoup donné face aux Lensois et pris énormément de coups. Eduardo Camavinga, toujours pas revenu au meilleur de sa forme, reste une incertitude. "Nous réalisons à quel point on a de la chance d’être en Ligue des champions. On a aucune histoire dans cette compétition et on ne sait pas si, un jour, on la jouera à nouveau, donc il y a la nécessité de la respecter. Même s’il y aura des rotations compte tenu de l’enchaînement des matches", a indiqué l'entraîneur des Rouge et Noir.

Les compositions probables du Stade Rennais

L'équipe du Stade Rennais selon L'Equipe : Salin - Assignon, Soppy, Da Silva, Maouassa - Bourigeaud, Nzonzi, Grenier - Doku, Niang, Gboho.

L'équipe du Stade Rennais selon Ouest-France : Salin - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Camavinga, Nzonzi, Léa-Siliki - Doku, Niang, Gboho.

L'équipe du Stade Rennais selon foot-sur7 : Salin - Traoré, Da Silva, Assignon, Truffert - Nzonzi, Grenier, Léa-Siliki - Doku, Niang, Gboho.













Par Matthieu