FC Nantes Mercato : Kita vise du lourd à la place de Gourcuff

Publié le 07 décembre 2020 à 16:00

Le FC Nantes ne va pas bien et son entraîneur Christian Gourcuff est sur la sellette. Pour remplacer ce dernier, Waldemar Kita songe à un grand entraîneur au chômage et aussi à Patrick Vieira, limogé de l’OGC Nice la semaine dernière.

FC Nantes : Kita songe à Blanc et Vieira

Étrille par le RC Strasbourg, le FC Nantes est en crise. Son entraîneur Christian Gourcuff est menacé de limogeage, à six mois de la fin de son contrat, soit le 30 juin 2021. Les Canaris n’ont pas gagné un seul de leurs quatre derniers matchs. Plus précisément, ils sont sur une série de deux nuls et deux défaites. Et la lourde chute à la Beaujoire devant le RC Strasbourg (4-0) a poussé Waldemar Kita à songer à remplacer le technicien natif du Finistère. En attendant de débarquer ce dernier, le président du club de la Cité des Ducs lui cherche un successeur.

Et il a coché le nom de Laurent Blanc, selon les indiscrétions de L’Équipe. L’ancien coach du PSG a déclaré récemment qu’il est toujours à la recherche d’un club pour reprendre du service, quatre ans et demi après son départ de Paris. En plus du technicien français de 55 ans, Waldemar Kita pense également à Patrick Vieira viré de l’OGC Nice, vendredi dernier, d’après le quotidien sportif. La source confirme par ailleurs que l'agent Mogi Bayat, qui travaille avec le boss du FC Nantes sur le volet des transferts, a soufflé la piste menant à René Weiler au dirigeant, mais le profil du technicien suisse n’accroche pas la Direction des Canaris. Pour mémoire, Waldemar Kia avait réussi un gros coup avec Claudio Ranieri en 2017.

14 entraîneurs en 13 ans chez les Canaris

Le FC Nantes est un club très instable au niveau de son encadrement technique. En attendant l'imminent départ de Christian Gourcuff, le club basé sur les bords de l’Erdre a été dirigé par 14 entraîneurs sous l’ère Waldemar Kita depuis août 2007. Depuis 2012, Michel Der Zakarian, René Girard, Sergio Conceiçao, Claudio Ranieri, Miguel Cardoso et Vahid Halilhodzic se sont succédé sur le banc de touche du FC Nantes avant l’arrivée de Christian Gourcuff en août 2019.













Par ALEXIS