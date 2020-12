ASSE Mercato : Un renfort pour relancer la machine stéphanoise

Publié le 08 décembre 2020 à 15:30

En marge des renforts espérés en défense et en attaque, l'ASSE songe à se renforcer son staff technique. Un appel a ainsi été lancé sur le réseau social Linkedin selon But, pour trouver un préparateur physique qualifié, afin de maintenir les joueurs de l’AS Saint-Étienne dans une meilleure forme, toute la saison.

L'ASSE en quête d'un préparateur physique de haut niveau ?

L'ASSE a clairement un gros souci défensivement comme offensivement. Le club est classé parmi les mauvaises défenses, mais aussi les mauvaises attaques du championnat. Conscient de cela, Claude Puel cherche un défenseur central, mais également un attaquant, un vrai buteur. Mais ce n’est pas tout ! Si l'on en croit la source, le staff technique de l’AS Saint-Étienne cherche aussi un préparateur physique pour maintenir les Stéphanois en forme, afin de leur permettre d’amorcer leur remontée avec plus de vigueur. Dans un message publié sur ledit réseau, l’ASSE a donné des détails sur le profil du technicien recherché. Ce dernier devra être titulaire d’un « brevet d’État Athlétisme » et celui, facultativement, « de musculation ».

La mission du nouveau préparateur physique est également définie. Il sera chargé « d’ accompagner le manager général et le responsable de la préparation physique dans l’entraînement des qualités physiques des footballeurs du groupe professionnel de l'ASSE ». Claude Puel veut ainsi combler le déficit physique de son équipe qui a montré des signes d’essoufflement dès la 5e journée de Ligue 1. Après 13 journées de Ligue 1, l'ASSE est 9e au classement des pires défenses avec 20 buts encaissés et arrive en 3e position des mauvaises attaques avec 12 buts inscrits.

L'origine des soucis en défense en attaque

Rappelons que le club ligérien a perdu trois défenseurs centraux, Loïc Perrin (retraité), William Saliba (a rejoint son club Arsenal) et Wesley Fofana (transféré à Leicester City). En attaque, Robert Beric a été transféré en janvier 2020. Pour le remplacer, les Stéphanois ont recruté Jean-Philippe Krasso, un attaquant de pointe sans aucune expérience du haut niveau. L'Ivoirien de 23 ans évoluait à Épinal en National et a été révélé lors de la coupe de France. Après trois matchs pas du tout convaincants, il a été rangé au placard. Charles Abi (20 ans), à qui Claude Puel a accordé sa confiance en pointe de l’attaque, n’est pas décisif. Il est resté muet en cinq matchs disputés (trois fois titulaires) en Ligue 1. Notons que le meilleur buteur de l'ASSE, Romain Hamouma ne compte que 3 buts en 12 matchs joués.













