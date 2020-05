ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso à l’AS Saint-Etienne (Off)

L’ ASSE a enregistré sa première recrue du prochain mercato estival. Jean-Philippe Krasso, le jeune attaquant franco-ivoirien de 22 ans, a signé un contrat de 3 ans avec les Verts ce jeudi matin. Le club a officialisé l’arrivée de sa nouvelle recrue.

Jean-Philippe Krasso, un parcours pas du tout linéaire

Jean-Philippe Krasso débarque à l’ ASSE en provenance d’Épinal, club de National 2. Il a inscrit 5 buts cette saison en 18 matchs. Ce joueur a connu une carrière de footballeur un peu difficile. Formé au FC Lorient avec qui il a joué en équipe B durant trois saisons, il avait du rejoindre Schiltigheim, club de National 2 pour se relancer. C’est de ce club qu’il s’est engagé avec Épinal où il vient de clôturer sa deuxième saison. Pistés par les recruteurs de l’ ASSE, ceux-ci sont passés à l’action pour l’avoir, avec la caution de Claude Puel, le manager général de l’équipe. Le technicien des Verts a évoqué la carrière de son nouveau sur le site du club.

Claude Puel veut donner sa chance à Krasso

Claude Puel a remarqué le joueur lors du match de Coupe de France qui a opposé son équipe à l’ AS Saint-Étienne. Le but de l’attaquant de 22 ans a levé les doutes sur son niveau, même s’il aura encore du boulot pour atteindre son plein potentiel. « Jean-Philippe Krasso est un jeune attaquant passé par Lorient qui n'a pas eu un parcours linéaire. Il s'est remis dans la lumière en Coupe de France en marquant face à Lille et contre nous », a confié Claude Puel avant d’ajouter : « Il a des qualités de base qu'il doit bonifier. Il a une bonne première touche de balle, sait garder le ballon et prendre la profondeur. Une nouvelle opportunité de se relancer au plus haut niveau s'offre à lui. Il a tous les atouts pour la saisir. »

L’intéressé a lui aussi pris la parole en disant : "Je suis très heureux et également extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l'AS Saint-Étienne. C'est une nouvelle étape dans ma carrière et elle représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau. J'ai hâte de débuter, de me fondre dans le collectif et de m'intégrer le plus rapidement possible afin d'être prêt à relever ce magnifique défi."

Jean-Philippe Krasso s’est engagé jusqu’en 2023 avec l'AS Saint-Etienne, soit pour les trois prochaine saisons.