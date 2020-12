ASSE Mercato : Les Verts proches de deux coups en Turquie ?

Publié le 08 décembre 2020 à 06:30

L’AS Saint-Étienne pourrait accueillir des pépites du championnat turc dans les prochains mois. La presse locale assure que l’ ASSE a envoyé des émissaires pour suivre deux pépites de Super Lig.

Des renforts attendus à l’ ASSE cet hiver ?

L’AS Saint-Étienne éprouve de réelles difficultés en championnat. Depuis près de trois mois, l’ ASSE ne s’est plus imposée en Ligue 1. Sa dernière victoire remonte au 17 septembre. Les hommes de Claude Puel avaient alors créé la surprise en dominant l’OM à l’Orange Vélodrome (0-2). Depuis cet exploit, les Verts restent sur neuf matchs de suite sans victoire. Capitaine du club du Forez, Mathieu Debuchy exhortait récemment ses dirigeants à renforcer l’équipe lors du mercato. Il semble que son appel ait été entendu. Si le nom de William Saliba revient avec insistance, deux autres joueurs pourraient également poser leurs valises à Saint-Étienne.

Deux cibles pour Sainté en Super Lig

Selon les informations de Barış Yurduseven, l’ ASSE a envoyé des scouts pour superviser deux joueurs en Turquie. Selon le journaliste de TRT Spor, les émissaires stéphanois pistent deux joueurs de Trabzonspor. Ces scouts auraient notamment assisté à la rencontre de Trabzonspor contre Sivasspor lundi (1-1). La même source croit savoir que l’AS Saint-Étienne cible Ugurcan Çakır et Edgar Lé. Le premier joueur cité est un gardien de but, titulaire de son club. Le portier de 24 ans a déjà disputé 10 rencontres de championnat cette saison pour 15 buts concédés. Formé au club, il est sous contrat jusqu’en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 16 millions d’euros sur Transfermarkt. L’autre cible stéphanoise évolue au poste de défenseur central. Formé au Barça, il a déjà vécu des expériences en Ligue 1 du côté du Lille OSC et du FC Nantes. Il évolue en Turquie depuis 2019. Sous contrat jusqu’en 2022, il ne vaudrait que 2 millions d’euros selon Transfermarkt.













Par Ange A.