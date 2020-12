Stade Rennais Mercato : Urgence pour le buteur Georginio Rutter

Publié le 10 décembre 2020 à 12:05

Le Stade Rennais va devoir s’activer avant le mercato hivernal pour régler le problème Georginio Rutter. Cette pépite du SRFC pourrait lui glisser entre les mains dès les prochaines semaines, à l’ouverture du marché des transferts pour un départ l’été prochain.

Le Stade Rennais devra faire preuve de réactivité sur le dossier Georginio Rutter. Le jeune attaquant du SRFC arrive en fin de contrat en juin prochain, mais pourrait déjà prendre des engagements avec une autre formation dès le mois de janvier, à l’ouverture du mercato hivernal. Julien Stéphan a récemment mis en avant le jeune Georginio Rutter, buteur lors du match des Bretons face au FC Séville. Entré à la place du buteur sénégalais M’Baye Niang, il avait inscrit l’unique but de son équipe à la 86e minute (1-3). C’est sur un penalty concédé par Diego Carlos que le jeune attaquant de 18 ans s’est mis en avant en Ligue des champions. Il est donc le plus jeune buteur de la compétition depuis Kylian Mbappé en 2017.

SRFC : Un contrat de trois saisons pour l’attaquant

Le jeune attaquant formé au club depuis 2017 est entré dans les bonnes grâces de Julien Stéphan grâce à son sens de l’effort. Le technicien du Stade Rennais a considéré son entrée en jeu face à Séville comme une récompense de ses différents efforts pour se mettre à niveau. Mais par cette décision, le coach rennais attirait aussi les regards de ses dirigeants sur les qualités du jeune attaquant. L’idée étant d’accélérer le processus de prolongation de son bail. Selon Goal, une offre de prolongation serait déjà parvenue à ses conseillers de l’agence Rogon. Le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, voudrait le faire signer jusqu’en juin 2024. Petit problème, des clubs allemands sont serait sur le coup. Ses représentants étant en Allemagne, facile pour eux de lui trouver un nouveau point de chute sur place.

En effet, avec le faible temps de jeu du jeune attaquant en Bretagne, lui et ses agents ne seraient pas pressés de donner une suite favorable au SRFC. Rennes doit donc muscler son offre et Julien Stéphan doit compléter cette proposition par une promesse de plus de temps de jeu. Autrement, un départ de Georginio Rutter vers un club de Bundesliga, à la fin de la saison, pourrait s’imposer comme la solution pour faire décoller sa carrière. Si aucun contrat n’est signé entre les deux parties avant le mois de janvier prochain, le joueur pourrait anticiper sur son avenir en signant un pré-contrat avec le club de son choix pour un départ gratuit en fin de saison.













Par Gary SLM