Stade rennais : Leeds, Raphinha accable la direction du SRFC

Publié le 10 décembre 2020 à 03:30

Joueur de Leeds United depuis le dernier mercato, Raphinha est revenu sur son départ du Stade rennais. Pour le Brésilien, la direction du SRFC l’a poussé vers la sortie.

Énorme révélation de Raphinha sur son départ du Stade rennais

Juste un an après sa signature au Stade rennais, Raphinha a quitté le club breton lors du dernier mercato. Le joueur de 23 ans s’est engagé avec Leeds United contre 18 millions d’euros (hors bonus). Pour compenser son départ, le club breton a claqué 26 millions d’euros pour s’offrir le Belge Jérémy Doku. Dans un entretien accordé à ESPN Brasil, l’ailier auriverde s’est confié sur son départ du SRFC. Selon l’attaquant, il a été poussé vers la sortie par son ancienne direction. « J’étais concentré sur le fait de jouer en Ligue des champions à Rennes. Mais sachant que sans m’en avertir, ils ont accepté une offre de Leeds, pour un montant encore moins élevé que l’achat, je me suis senti dévalorisé », a révélé l’ancien rennais. Sans Raphinha, les Rouge et Noir traversent actuellement une période de crise. Éliminés des Coupes d’Europe, les hommes de Julien Stéphan restent sur quatre matchs sans victoire en championnat.

Enfin l’heure de gloire pour Raphinha à Leeds ?

Bien que déçu par son départ du Stade rennais, Raphinha poursuit sa progression en Angleterre. Il révèle d’ailleurs se sentir mieux à Leeds United où il est désormais estimé à sa juste valeur. « Aujourd’hui, je suis content à Leeds, ils m’ont montré le projet du club, je l’ai aimé, je suis un athlète qui veut toujours gagner, j’en étais très content », a indiqué le Brésilien. Après des débuts compliqués sous les ordres de Marcelo Bielsa, l’ancien du Sporting Lisbonne vient d’enchaîner trois titularisations en Premier League. Il a déjà disputé 6 matchs de championnat, dont 3 en tant que titulaire, pour un but. Le jeune ailier est sous contrat avec le promu jusqu’en 2024.













Par Ange A.