FC Nantes Mercato : Annonce de Kita sur le futur entraîneur

Le FC Nantes est en quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Christian Gourcuff viré mardi dernier et remplacé provisoirement par Patrick Collot. Dans une interview dans L’Équipe, Waldemar Kita a donné quelques indications sur le profil du coach recherché.

FC Nantes : Kita veut un entraîneur qui arrive « seul »

Christian Gourcuff a été limogé du FC Nantes à six mois de la fin de son contrat, mais il jouit toujours de la confiance du président du club. Pour remplacer le technicien finistérien sur le banc des Canaris, Waldemar Kita promet de consulter ce dernier. « Je peux vous dire que je vais même demander à Christian Gourcuff pour avoir son avis… », a-t-il lâché dans le quotidien sportif. Le patron du club de la Cité des Ducs a indiqué ensuite que le prochain entraîneur du FCN « devra composer avec l’équipe technique en place, Patrick Collot compris », parce que « le staff actuel connaît la réalité du terrain et l’effectif ». Waldemar Kita a également fait une précision de taille. Il n’est pas question pour le successeur de Christian Gourcuff de venir avec son staff. « Le prochain viendra seul. Sincèrement, c’est la meilleure solution », a annoncé le président du FC Nantes. Le prochain technicien qui sera nommé pour diriger les jaune et Vert sera le 15e sous l’ère Waldemar Kita, propriétaire du club depuis 2007.

Les pistes pour la succession de Gourcuff

Parmi les noms cités pour mettre fin à l'intérim de Patrick Collot, il y avait Laurent Blanc. Cependant, il a décliné l'offre des Canaris après avoir pris des renseignements sur la gestion du club. Le nom de Patrick Vieira, limogé de l'OGC Nice la semaine dernière, circule également sur les bords de l'Erdre. Il y a également le Suisse René Weiler, très proche de l'influent agent Mogi Bayat, Franck Passi et Juanfran (ex-international espagnol) dont les noms sont associés au FC Nantes, ces derniers jours.













