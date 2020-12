FC Nantes : Un prétendant espagnol pour le poste d'entraîneur

Publié le 09 décembre 2020 à 13:50

Le FC Nantes de Waldemar Kita a limogé Christian Gourcuff de son poste d'entraîneur en début de semaine et lui cherche désormais un remplaçant. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment ceux de Patrick Vieira et Laurent Blanc, mais c'est le Suisse René Weiler qui semble tenir la corde. À moins que Kita ne sorte un nouveau tour de son chapeau.

Gourcuff viré, le FC Nantes cherche un successeur

Christian Gourcuff a été remercié de son poste d'entraîneur du FC Nantes cette semaine, après une dernière rouste (0-4) reçue à domicile contre l'avant-dernier de Ligue 1, le RC Strasbourg, dimanche. Le Breton a passé un an et demi sur le banc des Canaris, mais n'a pas enrayé la malédiction des coaches du FCN sous l'ère Waldemar Kita. Pour assurer l'intérim, la direction nantais a nommé l'adjoint de Gourcuff, Patrick Collot, à la tête de l'équipe. Depuis, les rumeurs vont bon train sur le successeur de Christian Gourcuff. Patrick Vieira, toujours juste débarqué de l'OGC Nice, a été évoqué. L'ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc, a été approché mais a décliné l'offre de Waldemar Kita. "Laurent Blanc aurait pris quelques renseignements auprès d’anciens salariés du club nantais. Lesquels ne l’auraient pas incité à un se lancer dans ce challenge et à mettre les pieds dans un contexte très compliqué", écrit 20 Minutes.

Une nouvelle piste en Espagne pour le FCN

Deux entraîneurs semblent maintenant se rapprocher du FC Nantes. Franck Passi se serait déclaré intéressé par l'opération de redressement de l'équipe. René Weiler, coach suisse passé par Al Ahly, est lui aussi pressenti, alors qu'il fait partie du cercle Mogi Bayat, l'agent qui place ses billes dans la Maison Jaune depuis plusieurs mercatos. Et selon la presse espagnole, une dernière option vient de faire son apparition. Marca écrit que la direction des Canaris aurait contacté Juanfran, l'ancien international espagnol, licencié du CD Lugo en deuxième division au mois d'octobre. Une possibilité surprenant au vu du manque d'expérience de Juanfran et de ses débuts d'entraîneur. Mais Waldemar Kita n'est pas à une surprise près, et la venue de l'ex-défenseur de Valence et du Celta Vigo n'est pas totalement à écarter...













Par Matthieu