LOSC : La défense se loupe, les notes des joueurs au Celtic

Publié le 11 décembre 2020 à 10:30

Le LOSC a perdu gros sur la pelouse du Celtic Glasgow avec la rencontre (2-3) et la première place de son groupe de Ligue Europa, cédée à l'AC Milan. Les Lillois ne seront pas têtes de série lors du tirage au sort, lundi 14 décembre, et pourront tomber contre un club reversé de Ligue des champions.

Le LOSC se tire une balle dans le pied

Malgré un parcours en groupe globalement très réussi, avec une qualification en seizièmes de finale de Ligue Europa acquise lors de la journée précédente et une victoire retentissante à l'AC Milan, le LOSC gardera quelques regrets de son dernier match. La défaite au Celtic Glasgow (2-3) est synonyme de deuxième place pour les Nordistes, qui lâchent aux Lombards leur strapontin de leaders. Lille OSC ne sera donc pas protéger lors du tirage au sort et pourra tomber contre un premier de poule ou une équipe troisième de son groupe de Ligue des champions. À Glasgow, Christophe Galtier a dû faire quelques ajustements. "Pour l'emporter ici, il fallait avoir un onze de départ plus classique chez nous. Après, ce choix a été dicté par l'état de forme des uns et des autres et par le calendrier qui nous attend derrière", a expliqué le coach du LOSC.

Christophe Galtier assume ses décisions

Christophe Galtiera assumé ses choix lors des deux rencontres face au Celtic, que le LOSC n'a su gagner (2-2, 2-3). "On est déçus. Prendre trois buts, c'est beaucoup, a regretté l'entraîneur du LOSC. Au total, on en encaisse cinq dans cette double confrontation face au Celtic. Mais, à chaque fois, on a procédé à des changements de postes importants. On a marqué quatre fois contre eux mais cela n'a pas suffi. J'assume mes choix. Le onze donné ce matin aux joueurs tenait compte d'un état des lieux des uns et des autres."

"Il y a eu des erreurs. On pourra débattre sur le onze de départ. Ce sont des choix importants par rapport à l'état de fatigue de joueurs avec lesquels on a beaucoup insisté. Mais les deux premiers buts sont évitables", a constaté l'entraîneur des Lillois. "Le premier, c'est une erreur de marquage sur coup de pied arrêté et, sur le deuxième, on doit dégager un ballon et mieux intervenir pour éviter le penalty. Ce sont des erreurs que l'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Il faut être beaucoup plus strict dans tous les secteurs. À ce niveau, ça ne pardonne pas." Christophe Galtier aura notamment vu le côté gauche de sa défense très en difficulté, avec un Domagoj Bradaric et un Tiago Djalo loin de leur meilleur niveau. Le LOSC devra se reprendre en Ligue 1 à domicile face aux Girondins de Bordeaux, dimanche (17h) pour la 14e journée de championnat.

Les notes de Celtic Glasgow - LOSC

Les notes des joueurs du LOSC selon L'Equipe : Maignan (5/10) - Niasse (4), Fonte (5), Djalo (3), Bradaric (3) - Ikoné (6), Xeka (5), Soumaré (5), Weah (5) - David (5), Yazici (6).

Les notes des joueurs du Celtic selon L'Equipe : Hazard (5) - Ajer (5), Jullien (6), Duffy (5) - Frimpong (non noté, Henderson 6), Soro (5), McGregor (4), Elyounoussi (5), Laxalt (4) - Turnbull (7), Klimala (4).













Par Matthieu