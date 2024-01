Désireux de se séparer de Tiago Djalo cet hiver, le LOSC a accepté une offre assez faible compte tenu de l'expérience et du potentiel du joueur.

Mercato LOSC : Tiago Djalo écarté par Paulo Fonseca

Un dossier chaud bientôt réglé au LOSC ? Depuis quelques jours, un club tient la corde pour signer Tiago Djalo. D'après Foot Mercato, il s'agit de la Juventus de Turin qui souhaite le relancer après sa longue absence pour blessure. Le défenseur central de 23 ans n'a pas disputé un seul match cette saison avec Lille, qui a appris à faire avec. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Djalo ne semble plus avoir d'avenir au sein du club nordiste. Présent en conférence de presse samedi pour aborder la réception de Lorient, Paulo Fonseca s'est fendu d'un message énigmatique à son encontre. « Djalo est prêt, mais il ne sera pas au match. Je pense qu’il a besoin d’une semaine d'entraînement supplémentaire ».

L'international portugais est-il laissé au repos car sur le départ ? En tout cas, le coach lillois apprécie de plus en plus la charnière centrale formée par le prometteur Leny Yoro (18 ans) et Aleksandro. Le premier compte 20 titularisations à son actif, contre 19 pour son coéquipier. Difficile de penser que Tiago Djalo puisse revenir s'immiscer entre ces deux hommes, alors que son dernier match remonte au 4 mars 2023 contre Lens (1-1).

Accord contractuel entre Lille et la Juventus pour le transfert de Djalo

Cadre de la défense nordiste la saison dernière, Tiago Djalo devrait donc se relancer ailleurs. Ce dimanche, sa nouvelle destination se précise puisque la Juventus accélère le pas. Le club italien a formulé une offre de 3,5 millions d'euros acceptée par le LOSC, selon le journaliste Fabrizio Romano. Une somme dérisoire comparée au potentiel et à l'expérience du joueur, déjà auteur de 137 matchs chez les professionnels à 23 ans. Sa valeur est d'ailleurs estimée à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Pourtant, la proposition est plutôt logique. Le joueur sort tout juste d'une longue absence pour une rupture des ligaments croisés du genou droit, et n'a plus joué depuis mars dernier. La Juventus veut parier sur son retour en force et règle les derniers détails de son contrat. D'après Fabrizio Romano, Tiago Djalo sera lié avec les Bianconeri jusqu'en juin 2028. Une clause de revente de 10% a également été fixée. Le défenseur central portugais doit passer sa visite médicale mercredi, sauf rebondissement.