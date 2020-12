LOSC : Battu par le Celtic, Galtier prend ses responsabilités

Publié le 11 décembre 2020 à 03:00

Le LOSC a perdu son dernier match de poules en Ligue Europa. Après la défaite de Lille contre le Celtic (3-2), Christophe Galtier a préféré assumer ses choix.

Le LOSC pénalisé par les choix de Galtier à Glasgow ?

Le Lille OSC a laissé filer la première place de son groupe en Ligue Europa. Jeudi, le LOSC s’est incliné sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-2) lors de la dernière journée de la phase de poules. Qualifié avant le coup d’envoi de la rencontre, Lille termine deuxième de sa poule suite à ce revers au Celtic Park. La première place du groupe revient à l’AC Milan. Le club italien s’est imposé sur le plus petit des scores à Prague contre le Sparta. Il faut dire que contre les Écossais, Christophe Galtier a légèrement fait tourner son effectif. Le coach des Dogues a notamment décidé de se passer des services de Burak Yilmaz, Renato Sanches et Zeki Celik. Les entrées en jeu de Sven Botman, Jonathan Bamba, Isaac Lihadji ou encore de Benjamin André n’ont pas suffi.

Les raisons du turnover contre Glasgow

Après la rencontre, Christophe Galtier a avancé l’état de forme de ses poulains pour justifier la rotation qu’il a effectuée. « Ce choix a été dicté par l’état de forme des uns et des autres et par le calendrier qui nous attend derrière. On est déçus […] J’assume mes choix. Le onze donné ce matin aux joueurs tenait compte d’un état des lieux des uns et des autres », a expliqué le technicien marseillais à L’Équipe. Au-delà de ses choix, le coach du LOSC déplore les erreurs de ses poulains sur les buts concédés. « Il y a eu des erreurs […] Mais les deux premiers buts sont évitables […] Ce sont des erreurs que l’on n’a pas l’habitude de voir chez nous », a noté l’entraîneur lillois. Ce dernier va tenter de rattraper le coup dimanche avec la réception des Girondins de Bordeaux en Ligue 1.













