PSG Mercato : Le véritable gros coup de l'hiver se précise

Publié le 09 décembre 2020 à 17:50

Le PSG et Leonardo sont sur un très gros coup pour le mercato hivernal, opéré en toute discrétion, mais qui devrait faire grand bruit au sein du club parisien. Ce renfort de poids au milieu de terrain devrait combler les manques de Thomas Tuchel et relancer la carrière du principal intéressé.

Leonardo prépare un gros coup pour le PSG

Pendant que les médias ont les yeux rivés sur Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, Leonardo et le PSG travaillent au véritable gros coup du prochain mercato à Paris. En effet, si les prolongations des deux stars sont prioritaires, et apparemment en bonne voie, les dirigeants parisiens utiliseraient la rumeur Messi comme feu de paille pour détourner l'attention de l'opération qui se dessine pour le directeur sportif brésilien. En effet, c'est à la venue de Paul Pogba que Leonardo travaillerait. Le Français n'est plus en odeur de sainteté à Manchester United et son départ pourrait intervenir à plus ou moins court terme.

"Il faut parler clairement : Paul Pogba est malheureux à Manchester United, a lâché son agent, le célèbre Mino Raiola. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato." Le Real Madrid et la Juventus tentent de se positionner sur le milieu de terrain français, mais c'est bien le PSG qui se fait le plus pressant selon les médias anglais. Car le Paris SG a des arguments de poids pour convaincre le champion du monde 2018.

Un transfert au triple bénéfice

Leonardo discuterait directement avec Mino Raiola de l'avenir parisien de Paul Pogba, estime The Transfer Window Podcast en Angleterre. L'arrivée du Français serait vue comme un excellent élément marketing pour le PSG, qui souhaite toujours renforcer l'aspect francophone de son équipe. C'est pour la même raison qu'un échange impliquant Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé est imaginé par les presse espagnole. De puis, sportivement, l'arrivée de Paul Pogba amènerait un renfort conséquent au milieu de terrain, point faible du PSG ces derniers temps. Enfin, ce serait également un argument pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger selon le podcast anglais. L'entente amicale entre les deux joueurs pourrait finir de lever les doutes quant à l'avenir de l'attaquant à Paris. Quoi qu'il en soit, les discussions supposées entre Leonardo et Mino Raiola auraient pour but de faire venir Paul Pogba au PSG dès le mercato hivernal. En cas d'impossibilité, les deux hommes pourraient opter pour un transfert l'été prochain.













Par Matthieu