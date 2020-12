PSG, LOSC : Tout ce qu'il faut savoir sur les tirages de C1 et C3

Publié le 12 décembre 2020 à 12:47

Seuls clubs français à avoir réussi à se qualifier pour la suite de leur compétition européenne respective, le PSG et le LOSC attendent de connaître leur prochain adversaire. Voici ce qu'il faut savoir des tirages au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

Le PSG s'en sort bien, mais...

En terminant premier de son groupe, le PSG évite d'affronter les grosses écuries dès les huitièmes de finale. En effet, ses adversaires potentiels sont les formations qui ont terminé à la 2e place de leur groupe. Les Parisiens sont donc susceptibles d'affronter les équipes suivantes : Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta, Séville FC, Lazio, FC Barcelone. Le FC Porto ressemble au tirage le plus abordable pour le PSG, tandis qu'une double-confrontation contre l'Atlético apparaît comme la plus compliquée à l'heure actuelle. Réponse lundi à 12 h.

Chocs en stock pour le LOSC

Défait 2-3 sur la pelouse du Celtic jeudi dernier, le LOSC a laissé filer la première place du groupe et tombe donc à la deuxième. Ses adversaires potentiels en seizièmes de finale sont les écuries ayant terminé à la première place de leur groupe de Ligue Europa, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes des groupes de Ligue des Champions. Les Lillois sont donc susceptibles d'affronter les équipes suivantes : AS Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers FC, Leicester City, Tottenham, PSV, SSC Naples, Villarreal, Dinamo Zagreb, Hoffenheim, Manchester United, Club Bruges, Shakhtar Donetsk, Ajax. À ce jour, affronter le Dinamo Zagreb ressemble au meilleur tirage, et Tottenham s'apparente au pire. Verdict ce lundi à 13 h.

Les tirages au sort seront diffusés sur Téléfoot, RMC Sport 1 et sur le site internet de l'UEFA.













Par Clément