Ligue 1 : Le sursaut du FC Lorient, le surplace du FC Nantes

Publié le 13 décembre 2020 à 17:28

Quatre matchs de Ligue 1 étaient au programme du multiplex de 15 h, animé par une série de rebondissements et une kyrielle de penalties. En voici le résumé.

Ligue 1 : FC Nantes 1-1 Dijon FCO

Une semaine après le revers 0-4 contre Strasbourg et le limogeage de Christian Gourcuff, le FC Nantes se devait de réagir face à la lanterne rouge. Grâce à un penalty de Moses Simon, les Canaris ont pris les devants mais sont retombés dans leurs travers en seconde période. Moussa Konaté a profité de l'ouverture de Ndong pour tromper Alban Lafont et inscrire son premier but de la saison. Le DFCO reste dernier, le FC Nantes est 14e.

Buts : Simon (24' P.) / Konaté (50')

Ligue 1 : Stade Brestois 2-1 Stade de Reims

Battu à Bordeaux le week-end dernier, le Stade Brestois a refait le plein de confiance face à un Stade de Reims en plein doute. D'une sublime frappe en pleine lucarne dès 30 mètres, Franck Hoonorat a brillamment ouvert le score, avant qu'Arbër Zeneli n'égalise de non moins belle manière. Son incroyable corner direct a lobé Larsonneur et s'est logé dans la lucarne du gardien brestois ! En fin de match, Steve Mounié s'est rattrapé de son penalty raté en première mi-temps en redonnant l'avantage aux locaux. Brest intègre le top 10, Reims est relégable.

Buts : Honorat (30'), Mounié (77') / Zeneli (65')

Ligue 1 : RC Strasbourg 2-2 FC Metz

Grand spectacle dans le derby de l'Est entre deux équipes en quête de confiance. Dominés, les Messins ont pourtant ouvert le score sur penalty par Dylan Bronn. Le Tunisien a eu droit à un nouveau coup de pied de réparation mais n'a pas su le transformer. Le Racing en a profité pour revenir dans le match grâce à un coup de tête de Simakan sur un corner de Liénard. Contre le cours du jeu, les Lorrains ont repris l'avantage grâce à une magnifique frappe de Nguette. Mais une nouvelle fois, les Alsaciens ont réagi ; c'est Adrien Thomasson, au terme d'un slalom dans la défense messine, qui a remis les compteurs à égalité. Le Racing remonte à la 16e place, le FC Metz est 13e.

Buts : Simakan (66'), Thomasson (78') / Bronn (35' P.), Nguette (70')

Ligue 1 : FC Lorient 3-0 Nîmes Olympique

Les Merlus n'avaient ni gagné, ni marqué depuis 6 rencontres, ils ont rectifié le tir face aux Crocos qui n'ont inscrit que 2 buts lors de leurs 8 derniers matchs. Mis sur orbite par Laurienté, Boisgard a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu. puis Abergel a obtenu un penalty qu'a transformé Pierre-Yves Hamel. En fin de match, un but pour Nîmes puis un autre pour Lorient ont été successivement refusés, mais les Merlus ont plié l'affaire grâce à leurs entrants. Trouvé dans la surface, Enzo Le Fée a remisé pour Yoane Wissa dans l'axe, auteur du dernier but de la rencontre. Le FCL s'offre un bol d'air et sort de la zone de relégation, tandis que le NO glisse en position de barragiste.

Buts : Boisgard (2'), Hamel 29' (P.), Wissa (90')













Par Clément