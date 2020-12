OL : Décès de Gérard Houllier, ancien coach de Lyon et du PSG

Publié le 14 décembre 2020 à 11:55

Gérard Houllier, grand nom du football français, ancien entraîneur de l'OL, du PSG, de Liverpool et sélectionneur de l'équipe de France, est décédé à l'âge de 73 ans. Affaibli après une nouvelle opération de l'aorte, Gérard Houllier s'est éteint ce lundi 14 décembre. Il était toujours il y a peu conseiller de Jean-Michel Aulas au sein de l'Olympique Lyonnais.

Gérard Houllier, grand nom du football français

Le monde du football pleure une nouvelle disparition en cette année 2020. Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans. Il avait notamment été entraîneur du RC Lens de 1982 à 1985, puis du PSG jusqu'en 1988. Il avait ensuite rejoint l'équipe de France, en tant qu'adjoint puis sélectionneur, entre 1988 et 1993. L'aventure avec les Bleus s'était achevée avec le fiasco contre la Bulgarie et la non qualification pour la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. Il était resté dans le giron de l'équipe de France en s'occupant des équipes de jeunes avec le rôle de Directeur Technique National, avant de rejoindre pour six années Liverpool, de 1998 à 2004. C'est en Angleterre qu'il avait subi une dissection de l'aorte en 2001, sauvé in extremis. Il était depuis accompagné par un lourd traitement médical.

Un beau palmarès pour un amoureux du football

Gérard Houllier entraînera ensuite l'Olympique Lyonnais, de 2005 à 2007, puis Aston Villa pour une dernière pige en 2010-2011. Il était ensuite resté dans le monde du football, nommé directeur mondial de la branche de l'entreprise Red Bull. Enfin, il avait retrouvé l'OL en 2016, en tant que "conseiller extérieur" du président Jean-Michel Aulas. Gérard Houllier, malgré quelques polémiques et le douloureux souvenir de 1993, possède un joli palmarès. Triple champion de France avec le PSG et l'OL (deux fois), vainqueur de la Coupe UEFA avec Liverpool ou encore champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 18 ans en 1996.













Par Matthieu