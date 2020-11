FC Nantes : Houllier conseille Kita sur le projet du FCN

Publié le 20 novembre 2020 à 11:45

Où en est-on avec le projet de jeu du FC Nantes ces dernières saisons ? Le club de Waldemar Kita peut-il retrouver son lustre d’antan en Ligue 1 ? Gérard Houllier, technicien et Conseiller de Jean-Michel Aulas, a répondu à ces interrogations.

FC Nantes : Gourcuff, le coach idéal pour le projet des Canaris

Le FC Nantes n’est plus capable de jouer les premiers rôles dans le championnat comme par le passé. Sa philosophie « jeu à la nantaise » qui avait fait sa notoriété a disparu depuis le dernier titre de champion remporté en 2001. Le club 8 fois champion de France est désormais abonné au milieu de tableau. Il est d’ailleurs le club le plus instable au niveau de son encadrement technique en Ligue 1. Entre 2012 et 2020, sept entraineurs ont dirigé l’équipe de la Cité des Ducs. Du coup, les supporters des Canaris ne comprennent plus le projet du président Waldemar Kita. Ce dernier est contesté par le public de la Beaujoire qui réclame son départ. Pourtant, Gérard Houllier croit au projet du patron du FC Nantes. Sauf que les dirigeants doivent investir encore dans ce projet, afin qu’il soit productif.

« Je considère que pour le club la bonne décision c’est, déjà, d’avoir fait venir Christian Gourcuff. Il est, quelque part, l’héritier de Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix. C’est un retour aux valeurs techniques du club », a-t-il fait remarquer au site La Maison Jaune. Les résultats sur le terrain ne sont pourtant pas bons. Le FCN a terminé à la 9e place la saison dernière écourtée. Cet exercice 2020-2021, les Jaune et Vert sont 14es avec 11 points en 9 matchs joués. Le conseiller du président de l’OL reste cependant optimiste. « Sans parler des résultats, je trouve que l’équipe actuelle du FC Nantes produit un jeu qui est plus en phase avec l’histoire du club », a-t-il constaté.

Kita peut-il mettre son club au niveau des « grosses cylindrées » ?

À la question de savoir si l’équipe de Waldemar Kita, à l’avenir, peut prétendre gagner des trophées, Gérard Houllier a argumenté sa réponse par l’exemple du RB Leipzig, quart-finaliste de la Ligue Europa 2018 et demi-finaliste de la Ligue des champions 2020. Notons que le club allemand a été fondé en 2009. « La démonstration est aujourd’hui faite, que sans investir des moyens financiers considérables ce club est parvenu à atteindre le haut niveau. Toutefois, pour gagner des trophées, au plan européen, c’est sans doute insuffisant. Il y a quelques grosses cylindrées qui sont au-dessus du lot », a expliqué le technicien de 73 ans.













Par ALEXIS