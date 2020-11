OL Mercato : La prolongation de Rudi Garcia en bonne voie

Publié le 19 novembre 2020 à 11:35

La question de l’avenir de Rudi Garcia à l’OL a été évoquée par Gérard Houllier sur Téléfoot. Le conseiller du président Jean-Michel Aulas est resté flou sur les négociations en vue de la prolongation de l’entraîneur.

OL : Gérard Houllier désigne les décideurs à Lyon

Le contrat de Rudi Garcia à l’OL expire en juin 2021, soit dans 7 mois. Les décideurs lyonnais et le coach de 56 ans ont entamé les discussions pour une éventuelle prolongation du bail qui les lie. Jean-Michel Aulas a fait savoir récemment qu’il n’y a pas urgence dans le dossier de l’entraîneur des Gones. Il avait ensuite indiqué qu’une décision ne serait pas prise avant 2021. Interrogé sur la chaîne du Foot, Gérard Houllier n’a rien laissé filtrer. « Si je garderais Rudi Garcia ? Ce n’est pas moi qui décide », a-t-il répondu dans un premier temps. « Il y a aussi tout un collectif. Il y a le président Aulas, il y a surtout le directeur sportif Juninho et le directeur du football Vincent Ponsot. C’est plutôt à eux de décider », a expliqué le technicien de 73 ans ensuite, tout en précisant : « Un conseiller n’est que conseiller, pas décideur. »

Gérard Houllier aime bien Rudi Garcia

Gérard Houllier n’a certes pas voulu dévoiler les coulisses des tractations sur l’avenir du patron du staff technique de l’OL, mais il a exprimé son avis sur le travail de ce dernier. « Il y a eu un début de saison difficile, maintenant ça va beaucoup mieux et il faut que ça continue, c’est tout », a commenté le bras droit de Jean-Michel Aulas. À la fin de son intervention, le dirigeant lyonnais n’a pas caché son admiration pour Rudi Garcia. « J’apprécie beaucoup le professionnel, l’entraîneur et l’homme aussi », a-t-il lâché. Au sujet des résultats, l'Olympique Lyonnais est 5e de Ligue 1 avec 17 points après 4 victoires, 5 matchs nuls et 1 défaite en 10 journées.













Par ALEXIS