OL : L’hommage de l’Olympique Lyonnais à Gérard Houllier.

Publié le 14 décembre 2020 à 16:25

L'OL a exprimé son profond regret suite à la mort de Gérard Houllier, ce lundi 14 décembre, dans un long message émouvant sur son site internet officiel.

L'OL pleure Gérard Houllier

Gérard Houllier, ancien entraîneur de l'OL (2005 à 2007) et conseillé du président Jean-Michel depuis 2016, est décédé ce lundi à 73 ans. Le club rhodanien lui a rendu un vibrant hommage, via un message titré : « l'OL perd un ami avec la disparition de Gérard Houllier ». « L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense douleur le décès de Gérard Houllier. Nous perdons l’un des plus grands architectes du football mondial dont l’excellence a marqué plus de trois décennies », a regretté le club de la capitale des Gaules.

« Gérard Houllier a dédié sa vie au football et a occupé avec succès toutes les positions, ou presque : joueur, entraîneur-joueur, entraîneur, DTN, sélectionneur, manager, directeur, conseiller, expert auprès de l’UEFA. Son héritage continuera de vivre à travers tous ceux qui aiment le football et tous ces joueurs, joueuses, clubs qui lui doivent tant. Gérard Houllier restera à jamais lié à l'histoire de l'Olympique Lyonnais », a souligné l'OL.

L'Olympique Lyonnais « n’oubliera jamais » Houllier

Pour finir, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais ont adressé « leurs plus sincères condoléances » à la famille et aux proches du disparu, avant de conclure par ce message plein d’émotion : « Au-delà d’une légende du football, Gérard Houllier était un ami du club. Nous ne l’oublierons jamais ». Outre ll'OL, le technicien français avait été coach du RC Lens (1982-1985), du PSG (1985-1988), de l'Équipe de France (1992-1993), de Liverpool (1998-2004) et d'Aston Villa (2010-2011).













Par ALEXIS