PSG: Neymar, la surprise du chef façon Thomas Tuchel

Publié le 15 décembre 2020 à 16:32

Blessé le dimanche 13 décembre face à l'OL, Neymar pourrait être de retour plus tôt que prévu. C’est l’annonce faite par Thomas Tuchel, ce mardi, lors de la conférence de presse d'avant-match PSG - FC Lorient (mercredi).

Tuchel envisage le retour de Neymar contre le LOSC

Victime d'une entorse à la cheville gauche, Neymar devrait être indisponible pour trois semaines au maximum, vu le premier bilan clinique et radiologique effectué lundi. Ce mardi, les nouvelles concernant la star du PSG sont encore plus rassurantes. Selon l'entraîneur du club de la capitale, il est possible de revoir le meneur de jeu brésilien dans le groupe parisien, lors du déplacement sur le terrain du LOSC, le 20 décembre (21h).

« Les nouvelles concernant Neymar sont rassurantes. Un autre examen est prévu demain (mercredi). Nous verrons s'il sera disponible pour le match à Lille dimanche », a annoncé Thomas Tuchel. Même s'il est encore trop tôt pour connaître la durée exacte de l'indisponibilité du N°10 du Paris Saint-Germain, l'annonce du technicien allemand présage d'un retour rapide de Ney, comme l'avait indiqué DJ Snake, très proche du PSG. La seule certitude pour l'instant, c'est que Neymar est forfait pour le match contre le FC Lorient, mercredi (21h), au Parc des Princes.

Icardi, Sarabia, Bernat, Marquinhos et Diallo absents contre Lorient

Le Brésilien de 28 ans avait été rigoureusement taclé par son compatriote Thiago Mendes de l'OL, lors du choc de la 14e journée de Ligue 1. En pleurs, il avait été évacué sur civière dans le temps additionnel (90e+6). Les examens médicaux ont confirmé une entorse à la cheville sans fracture. Il y a donc finalement eu plus de peur que de mal au PSG qui craignait de perdre son joueur décisif pour plus d'un mois. En plus de Neymar, Thoams Tuchel a confirmé les absences de Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Marquinhos et Abdou Diallo contre les Merlus.













Par ALEXIS