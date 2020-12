PSG : Neymar, finalement dix jours d'absence seulement !!

Publié le 14 décembre 2020 à 15:59

Sorti blessé après un tacle de Thiago Mendeslors de PSG - OL, Neymar devrait être absent des terrains plusieurs semaines, selon les dernières informations. Mais plus de peur que de mal pour le Brésilien dont la cheville n'est pas cassé et qui devrait avoir le temps de faire son retour avant le huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone en février.

Plus de peur que de mal pour Neymar

Plus les heures avancent, plus les nouvelles se veulent rassurantes pour Neymar et sa cheville. Ce lundi matin, Le Parisien écrivait que "les premiers examens pratiqués par le staff médical du PSG, ce dimanche soir au Parc des Princes, sont plutôt rassurants. Le Brésilien ne souffre pas de fracture. C’est que redoutaient les médecins du club, et qui aurait nécessité une immobilisation de longue durée comme lors des deux premières blessures de Neymar au pied droit avec le PSG, en février 2018 et janvier 2019."

"Cela ne veut pas dire que la star parisienne est complètement sortie d’affaire, avait ajouté Le Parisien. En effet, le numéro 10 doit passer ce lundi une IRM qui va permettre de déterminer l’exacte gravité de son entorse. Les spécialistes ont besoin de savoir si les ligaments de la cheville ont été touchés et à quel degré. Mais il semble déjà acquis qu’on ne reverra pas le crack de Santos sur un terrain avant la trêve." Le PSG a ensuite communiqué positivement sur le Brésilien. "Le bilan clinique et radiologique de Neymar Jr, dans les suites du mécanisme d'entorse de la cheville gauche survenue hier soir (dimanche), est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures."

Seulement dix jours d'absence ?

Selon le quotidien L'Equipe, "Neymar, victime d'une entorse de la cheville gauche la veille contre Lyon (0-1), ne devrait plus rejouer en 2020". Mais les nouvelles sont bonnes malgré tout. "A priori, l'indisponibilité du milieu offensif international brésilien serait de trois semaines environ, ce que de nouveaux examens effectués mercredi devront confirmer." Une moindre peine pour le PSG, qui devrait pouvoir compter sur Neymar pour affronter son ancien club, le FC Barcelone, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais une dernière petite indiscrétion pourrait aller encore plus dans le sens du Brésilien. Selon DJ Snake, très proche du PSG, l'absence de Neymar ne pourrait être que de "dix jours", a-t-il répondu sur Twitter à l'indisponibilité de trois semaines évoquée par L'Equipe.

Neymar s'est aussi montré rassurant sur les réseaux sociaux : "Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs... Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible", a posté le Brésilien sur son compte Instagram.













