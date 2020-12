OL : Memphis Depay refuse de s'avancer sur l'avenir de Lyon

Publié le 16 décembre 2020 à 11:30

L'OL est co-leader du championnat avec le LOSC, depuis sa victoire sur le PSG (1-0). Passé devant les Parisiens, les Lyonnais se permettent de rêver du titre de champion en fin de saison. Memphis Depay estime, lui, qu’il est prématuré de parler du titre après 14 journées de championnat.

OL : Memphis Depay, « n’allons pas trop vite pour le titre »

L'OL a fait chuter le PSG de la première à la 3e place de Ligue 1, suite à la courte défaite infligée au club de la capitale, lors de la 14e journée de Ligue 1. Le LOSC aussi est passé devant les Parisiens, avec le même nombre de points (29) que l’Olympique Lyonnais. L’OM, actuel quatrième avec 28 points, est également un potentiel leader, car les Phocéens ont deux matchs en retard, respectivement contre le RC Lens (3 janvier) et l’OGC Nice. Vu l’écart entre ces quatre clubs, les rangs sont donc très serrés. Memphis Depay rêve certes du titre de champion en fin de saison, mais il croit que ce n’est pas le moment d’en parler. « N’allons pas trop vite. Je n’aime pas trop me projeter », a-t-il déclaré en conférence de presse avant le match de Lyon contre le Stade Brestois (10e), ce mercredi (21h) à Décimes.

Consigne du capitaine pour rester en tête

Le capitaine de l’OL a apprécie par ailleurs leur série positive de 11 matchs sans défaite, soit 4 nuls et 7 victoires dont 5 d’affilée. « Nous sommes très heureux du résultat contre le PSG. L’équipe a travaillé dur, a faim. On gagne des matchs, on a une bonne équipe. On s’est amélioré au fil des matchs. On le prouve chaque semaine sur le terrain. On est heureux de cela », a-t-il noté. Pour les matchs restants (24) de la saison, Memphis Depay estime qu’il faut les négocier lors de chaque journée. « Le plus important est de prendre les matchs les uns après les autres et voir où cela nous mène », a-t-il recommandé.













Par ALEXIS