FC Barcelone : Un échec se dessine pour la succession de Depay

Publié par Ange A. le 20 janvier 2023 à 01:47

Le FC Barcelone se dirige vers un échec pour la succession de Memphis Depay. La cible du Barça est proche d’un autre cador européen.

Memphis Depay ne fera pas long feu au FC Barcelone. Arrivé de Lyon en tant que joueur libre en 2021, l’attaquant néerlandais est déjà sur le départ. Cette saison, il n’a disputé que quatre rencontres et inscrit un seul but. N’entrant pas déjà dans les plans de Xavi, l’ancien capitaine des Gones n’a pas été épargné par les pépins physiques. En fin contrat au Barça, l’international batave (86 sélections/43 buts) va quitter le club catalan cet hiver. Sauf surprise, l’ancien Lyonnais va rejoindre l’Atlético Madrid. Fabrizio Romano assure que les Colchoneros vont débourser entre 3 et 4 millions d’euros pour le transfert de Depay. Lequel va s’engager jusqu’en juin 2028 avec l’autre grand club madrilène. Le Néerlandais sur le départ, les Blaugranas auraient déjà ouvert sa succession. Un intérêt de Barcelone pour Gonçalo Guedes a été révélé par Mundo Deportivo. Seulement, l’attaquant portugais est loin de déposer ses valises en Catalogne.

FC Barcelone : Gonçalo Guedes vers un retour au Portugal

Pisté par le FC Barcelone, Gonçalo Guedes pourrait retourner en Liga NOS. Un championnat que l’avant-centre connaît bien pour avoir évolué au Benfica Lisbonne. Son club formateur serait d’ailleurs enclin à le rapatrier comme l’indique A Bola. Le média portugais croit savoir que le club lisboète souhaite le recruter sous la forme d’un prêt cet hiver. Les Aigles seraient d’ailleurs en pole pour signer l’ancien attaquant du Paris SG en galère à Wolverhampton cette saison.

Recruté l’été dernier contre plus de 32 millions d’euros par les Wolves, Gonçalo Guedes vit un exercice difficile avec son nouveau club, seulement 16e de Premier League. Le joueur ciblé par le Barça n’a inscrit que deux réalisations et délivré une passe en 18 apparitions sur la campagne en cours. Dans le dur en Angleterre, l’international portugais pourrait donc opter pour un retour au bercail. Un coup dur en vue pour les Blaugranas.