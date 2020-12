Ligue 1 : L’ OM est un vrai danger pour le titre du PSG

Publié le 13 décembre 2020 à 20:19

L’ OM, s'est installé dans la peau d'un sérieux challenger du PSG dans la course au titre cette saison. Avec sa sixième victoire lors de son sixième dernier match en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a envoyé un signal à ses adversaires.

Le PSG devra se méfier de l' OM cette saison

L’ OM donne l’impression de s’être qualifié en Ligue des champions la saison dernière pour préparer l’exercice 2021 en Ligue 1. Le club phocéen a été absent à tous les niveaux dans la compétition européenne où il n’a remporté qu’un seul match face à l’Olympiakos Le Pirée (2-1). Éliminée de la C1, l’équipe d’André Villas-Boas ne jouera pas la Ligue Europa non plus. À côté de ce tableau complètement noir, le club phocéen brille en Ligue 1. Pour preuve, sur ses 12 matchs joués cette saison, pas moins de 8 victoires sont à mettre à son actif. L’ OM n’a enregistré que 3 matchs nuls et 1 défaite face à l’AS Saint-Étienne en début de saison (0-2). La bonne nouvelle pour les Marseillais est que le leader, le PSG, n’est qu’à 28 points avant son match contre l’ OL (4e au classement avec 26 points), l’autre challenger dans la course au titre.

Malgré ses 27 points, l’ Olympique de Marseille a un avantage sur ses concurrents directs que sont Lille, PSG et Lyon. Le club phocéen a encore deux matchs en retard à jouer, ce qui le hisserait en cas de victoires à la place de leader de Ligue 1. Face à l’As Monaco, l’ Olympique de Marseille a montré un visage de champion, d’une équipe qui gagne sans forcer. Les Phocéens ont passé 2 buts à 1 aux Monégasques sans sortir le grand jeu. Les seules présences de Florian Thauvin et de Dario Benedetto ont suffi au bonheur de l’équipe marseillaise. Les deux joueurs ont marqué et ça promet pour la suite de la compétition.

Olympique de Marseille : un premier titre de champion pour Frank McCourt ?

Avec un tel caractère de champion, l’ Olympique de Marseille adresse un message qu’il est temps de voir au PSG. C’est peut-être le club de Frank McCourt qui va ravir le trophée aux Parisiens cette saison, s’ils enregistrent de nouveaux revers. Le PSG est déjà tombé face à l’As Monaco (3-2), contre l’ OM et aussi face au RC Lens lors de la deuxième journée de Ligue 1. Le choc de vérité de ce dimanche soir, au Parc des Princes, entre Paris et Lyon, sera le palier à ne pas manquer pour le club francilien dans la protection de son titre. Une défaite de Paris ne peut évidemment pas déjà compromettre le titre, mais elle donnerait des idées encore plus claires aux concurrents. Lille OSC vient de virer en tête du classement grâce à son succès 2-1 sur les Girondins de Bordeaux. Le PSG doit battre Lyon pour déloger les Dogues. Autrement, il pourrait devoir courir après plusieurs adversaires les semaines à venir.

Les deux matchs en retard de l’Olympique de Marseille le placent d’office dans une meilleure disposition pour aller chercher le titre, même si personne dans la cité phocéenne ne le désigne comme objectif de la saison. Le PSG a toutes les raisons de se méfier de son rival de tous les temps cette saison puisqu’avec sa sortie de la Ligue des Champions, Marseille aura tout le temps nécessaire à consacrer au championnat.

Pièrre Ménès le concède sur son blog, les marseillais tracent leur route "[...] c’est la sixième victoire consécutive de l’équipe et on ne va pas dire qu’on commence à les prendre au sérieux parce que cela fait déjà un moment que c’est le cas."













Par Gary SLM