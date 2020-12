OM : Sanctions contre Villas-Boas, la presse contre-attaque

Publié le 17 décembre 2020 à 16:30

André Villas-Boas a eu un comportement extrêmement limite avec un journaliste de La Provence après le match de l'OM contre le Stade Rennais, perdu (1-2) au Roazhon Park. L'entraîneur marseillais a menacé et insulté un journaliste, et le quotidien régional n'a pas du tout l'intention d'en rester là.

Villas-Boas disjoncte après Stade Rennais - OM

Ce n'est pas vraiment la défaite au Stade Rennais, ni l'arbitrage de Clément Turpin, qui a fait péter un plomb à l'entraîneur de l'OM, mercredi soir, au Roazhon Park. André Villas-Boas a profité de la fin de la conférence de presse pour menacer un journaliste de La Provence. Des propos captés par les micros de la salle de presse. "Continue comme ça, je t’attrape moi. Si j’ai la chance de t’attraper une fois... Continue comme ça, c’est bien", a lancé AVB à l'intention de l'envoyé spécial du quotidien régional, lui reprochant deux Unes, dont une liée à un article faisant le bilan du Portugais en Ligue des champions.

Mais l'altercation ne s'est pas arrêtée là, comme le raconte La Provence ce jeudi. "La scène s’est poursuivie un peu plus loin, une bonne vingtaine de minutes plus tard, quand l’ex-coach de Chelsea a recroisé notre reporter. Insultes en portugais, comparaisons douteuses avec de l’excrément : Villas-Boas a encore davantage disjoncté, sous les yeux ahuris de plusieurs témoins. "Dieu va me donner la chance de t’attraper un jour", a-t-il répété. Il a fallu que Ricardo Carvalho, son adjoint, le ceinture afin de le ramener à la raison", écrit le quotidien sur son site internet.

Sanction à venir contre AVB ?

Les journalistes marseillais ne comptent pas en rester là. L'UJSF a été alertée immédiatiement de l'attitude d'André Villas-Boas. "Une attitude intolérable que La Provence condamne fermement et qui ne restera pas sans suite. L’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF), dont la mission est de lutter contre toutes les atteintes à la liberté d’informer, et d’assurer la défense et la promotion des droits à l’expression et à l’information, s’est saisie du dossier." Le coach de l'OM pourrait donc faire face à des sanctions dans les jours à venir. Son attitude envers la presse était de plus en plus critiquée, avant cet incident plus que déplorable.













Par Matthieu