OM : Villas-Boas menace par deux fois un journaliste à Rennes

Publié le 17 décembre 2020 à 10:30

La défaite de l'Olympique de Marseille, la première à l'extérieur en Ligue 1 depuis plus d'un an, a fait totalement dégoupiller André Villas-Boas après le match au Stade Rennais. Mécontent des écrits d'un journaliste de La Provence, le coach olympien l'a d'abord menacé à la fin de la conférence de presse avant de le retrouver sur le parking du Roazhon Park pour un face à face tendu.

Relations tendues entre Villas-Boas et la presse marseillaise

L'Olympique de Marseille s'est inclinée (1-2) sur la pelouse du Stade Rennais. Les Marseillais menaient pourtant au score et maîtrisaient le match, mais l'expulsion de Pape Gueye dès la 36e minute, pour un deuxième jaune consécutif à un coup de coude involontaire sur M'Baye Niang, a fait sortir André Villas-Boas de ses gonds. "Oui, l'expulsion change tout le match. C'était notre meilleur joueur, il était impressionnant. Mais je suis déçu par rapport à l'arbitre, ça ne méritait pas un rouge, il ne voulait pas faire mal à Niang. Si on ne peut pas sauter pour gagner un ballon, comment jouer au foot ? On voulait tenir le résultat après, mais Rennes a bien poussé. Ils ont eu de la réussite, et ça finit mal pour nous", a commenté l'entraîneur portugais.

Après tous ces éléments à la défaveur de son équipe, André Villas-Boas a encore pété un plomb après la conférence de presse. En cause, sa relation tumultueuse avec un journaliste de La Provence, à qui il reproche deux Unes critiquant le parcours du club en Ligue des champions. Après la victoire contre l'AS Monaco samedi (2-1), AVB avait déjà pris le quotidien local à partie : "Tu travailles encore à La Provence ?, avait demandé le coach à un journaliste. Tu sais qu'ils ont fait sortir une Une qui était pathétique, une attaque personnelle ("AVB en C1, touché coulé", ndlr) que je n'ai pas très bien prise. Il n'est pas là le journaliste, j'ai un gros respect pour toi."

AVB : menaces verbales et physiques à un journaliste

Mercredi, à Rennes, le journaliste en question était là. Et à l'issue de la conférence de presse, micros toujours allumés, André Villas-Boas a carrément menacé le confrère de La Provence. "Merci hein ! Continue comme ça, je t'attrape moi. Si j'ai la chance de t'attraper une fois... Continue comme ça, c'est bien !" Mais la scène ne s'est pas arrêtée là et a repris sur le parking du Roazhon Park, en passant des menaces aux actes. Selon RMC Sport, "la publication d'un éditorial piquant le match du match n'a pas été du goût du technicien portugais (...) Après sa saillie verbale en conférence de presse, Villas-Boas a retrouvé le journaliste sur le parking du Roazhon Park lors d'une scène très tendue. En rejoignant le bus de l'équipe, l'entraîneur s'est dirigé vers le journaliste, collant son visage au sien. Il y aurait des menaces et des insultes. Ricardo Carvalho, adjoint d'AVB, a retenu Villas-Boas pour que ça n'aille pas plus loin." Une scène surréaliste, qui a entraîné le signalement de l'attitude du coach de Marseille au représentant de l'union de journalistes de sport (UJSF). La prochaine conférence de presse de l'Olympique de Marseille, vendredi à 13h, s'annonce bouillante...













Par Matthieu