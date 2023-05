Alors que l'OM cherche à rebondir après une saison décevante, le club phocéen, surtout Pablo Longoria, se tourne déjà vers l'avenir et envisage sérieusement de remplacer son entraîneur actuel Igor Tudor. Les rumeurs vont bon train quant à l'identité du futur entraîneur de l'OM. Examinons de plus près les noms qui circulent et l'impact que pourrait avoir ce changement à l'OM.

Un nom familier, André Villas-Boas, pour entraîner l'OM

L'un des noms qui revient avec insistance pour remplacer Igor Tudor est celui d'André Villas-Boas, l'entraîneur portugais qui a déjà dirigé l'OM de 2019 à 2021. Villas-Boas a connu des hauts et des bas lors de son premier passage sur le banc marseillais, mais il avait réussi à qualifier l'équipe pour la Ligue des champions. Son style de jeu offensif et son expérience avec le club pourraient faire de lui un choix logique pour un retour aux affaires. Cependant, la relation tendue qu'il entretenait avec la direction lors de son départ pourrait poser un obstacle à cette éventualité.

Une nouvelle piste Roberto Martinez

Une autre option envisagée par les dirigeants de l'OM est Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal. Martinez a connu un grand succès avec les Diables Rouges lorsqu’il les entraînait encore, atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et obtenant des résultats solides lors des compétitions internationales. Avec le Portugal, il est à 2 victoires depuis sa nomination.

Son approche tactique axée sur le jeu offensif et son expérience en tant qu'entraîneur de clubs comme Swansea City, Wigan Athletic et Everton FC lui donnent de la légitimité pour entraîner l’OM. Il pourrait séduire les responsables marseillais. Cependant, l'attraction de Martínez pour des rôles internationaux et le fait qu'il soit sous contrat avec le Portugal pourraient rendre cette option difficile à réaliser.

Un choix local : Erik ten Hag

Erik ten Hag, l’actuel coach de Manchester United, est lui aussi sur les tablettes des dirigeants pour devenir le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Sauf que son contrat avec les Red Devils court jusqu’en juin 2025. Au regard des bons résultats qu’il glane depuis son entrée en fonction, son départ n’est même pas à l’ordre du jour. Ses 40 victoires, 9 matches nuls et 11 défaites font de lui un entraîneur respecté par les supporters du club anglais.

Roberto De Zerbi, l’autre cible de l’OM

En poste à Brighton & Hove Albion, Roberto De Zerbi est une bonne cible de l’équipe phocéenne. L’auteur de la transformation positive de Brighton serait observé par la direction de l’OM. La liste de cibles de potentiels futurs entraîneurs de l’Olympique de Marseille ne devrait pas cesser de s’allonger.

Le Portugais Paulo Fonseca également dans les petits papiers

Paulo Fonseca, actuel coach de Lille OSC, pourrait être le futur entraîneur de l'OM. Son expérience au FC Porto et l'As Roma font de lui un coach respecté, capable de gérer le vestiaire marseillais. Ses excellents résultats depuis sa prise de fonction à Lille OSC (21 victoires, 10 matches nuls et 9 défaites) confirment sa crédibilité. Seulement, le LOSC ne devrait pas lâcher Paulo Fonseca qui aura encore 1 an de contrat à honorer dans le nord de la France à la fin de cette saison.