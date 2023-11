Libre cet été, après la fin de contrat avec l’OM, un minot marseillais vient de s’engager officiellement avec le Paris FC en Ligue 2.

Mercato OM : Pablo Longoria face un départ massif des Minots

Lors de la rencontre tumultueuse entre la direction de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters en septembre dernier, Pablo Longoria s’est vu reprocher sa gestion du centre de formation et les décisions qui allaient à l’encontre des jeunes joueurs marseillais. Les ultras dénonçaient entre autres la rupture de contrat de 36 jeunes talents originaires de Marseille depuis juin 2023.

Et si le calme est revenu à l’OM après cette crise extrasportive, un autre Minot vient de quitter officiellement le navire marseillais. Il est question de Jorès Rahou. Agile balle au pied et très technique, le milieu offensif de 20 ans avait signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille, son club formateur, en 2020 et était régulièrement convoqué en équipe première sous l’ère André-Villas Boas.

Jorès Rahou signe officiellement au FC Paris

La saison dernière, Jorès Rahou a disputé 17 matchs de National 3 avec la réserve marseillaise et a inscrit 11 buts, confirmant qu’il reste un talent très prometteur. Cependant, le jeune joueur algérien n’est pas parvenu à prolonger son contrat avec l’OM en juin dernier. Depuis cet été, il était alors libre de tout contrat. Sa situation contractuelle lui permettait de signer avec le club de son choix au-delà de la fermeture du mercato estival.

Après plusieurs semaines de réflexion, le jeune joueur formé à l’OM a finalement fait le choix de s’engager avec le FC Paris. Les pensionnaires de Ligue 2 viennent d’officialiser sa venue. « Le Paris FC annonce l’arrivée de Jorès Rahou (20 ans). Le milieu offensif franco-algérien, formé à l’Olympique de Marseille, rejoint le club de la Capitale pour cette saison 2023-2024 », peut-on lire dans le club du club parisien.