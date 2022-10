OL Mercato : Lyon pourrait viser un grand nom après Peter Bosz

Publié par Thomas G. le 06 octobre 2022 à 16:51

Menacé après quatre revers consécutifs de son équipe, Peter Bosz pourrait être remplacé à l'OL par un entraîneur très réputé.

OL Mercato : Lyon pourrait faire venir un grand entraîneur

L’Olympique Lyonnais est en crise avant d’affronter le Toulouse FC vendredi au Groupama Stadium. L'OL doit impérativement gagner pour réduire son retard sur les équipes en tête. Ce match est également important pour l’avenir de Peter Bosz à la tête du club. En cas de mauvais résultats face au Téfécé, l’entraîneur néerlandais devrait être démis de ses fonctions.

L’Olympique Lyonnais a de nombreuses options en cas de licenciement de Peter Bosz et certaines ont de quoi faire rêver. L'OL pourrait tenter d’engager Thomas Tuchel qui est libre depuis la fin de son aventure à Chelsea. Le manager allemand a remporté la Ligue des Champions avec les Blues et a remporté le championnat de France avec le PSG.

En parallèle, les dirigeants lyonnais ont également la possibilité de tenter le coup Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin est libre et son expérience des grands clubs et de la Ligue 1 pourrait être un avantage. L'OL est un club ambitieux qui a les moyens d’attirer un grand entraîneur, les Gones pourraient ainsi prendre contact avec André Villas-Boas. Le technicien portugais est libre depuis sa démission à l’OM et son palmarès a de quoi faire rêver les supporters lyonnais. De nombreuses options s’offrent à l’Olympique Lyonnais en cas d’éviction de Peter Bosz, reste à savoir si les Gones voudront tenter un gros coup.

OL Mercato : Lyon compte sur le retour des blessés face à Toulouse

Parmi les joueurs absents côté lyonnais face au RC Lens, seul Romain Favre n’a pas repris l’entraînement. Malo Gusto, Houssem Aouar, Corentin Tolisso, Moussa Dembélé faisaient parti du groupe de Peter Bosz pour préparer la réception de Toulouse. L’Olympique Lyonnais pourrait donc compter sur plusieurs renforts pour ce match capital. Les Gones ont l’occasion de revenir à un point de la 5e place en cas de victoire. L’objectif sera également de stopper cette série noire de quatre défaites consécutives.