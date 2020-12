PSG Mercato : Nouvelle sortie de Neymar Jr sur son avenir

Publié le 18 décembre 2020 à 06:00

Touché à la cheville lors de la défaite du PSG au Parc des Princes contre l’OL (0-1), Neymar Jr a donné de ses nouvelles. L’attaquant brésilien a également évoqué son futur.

Neymar Jr lâche une énorme confidence sur son avenir

À l’approche du mercato hivernal, le nom de Neymar Jr va alimenter les rumeurs. Bien que sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, le crack auriverde voit souvent son nom au FC Barcelone. Mais ces dernières semaines, il est davantage question de prolongation pour le joueur de 28 ans. Dans une nouvelle sortie, l’attaquant parisien s’est exprimé sur son avenir. L’occasion pour lui de clamer une fois de plus son amour pour la capitale. « Je me sens à l’aise dans cette ville, je me suis adapté », a-t-il déclaré en marge de l’officialisation du partenariat entre le PSG et PokerStars. Dans sa sortie, l’ancien Blaugrana a également indiqué qu’il se sentait « très heureux » à Paris.

Le point sur la prolongation de Neymar

Cette nouvelle déclaration de Neymar Jr va forcément ravir sa direction. Surtout que certains candidats à la présidence du FC Barcelone battent campagne avec le nom du numéro 10 parisien. Ces dernières semaines, la tendance semblait à une extension du contrat du Brésilien. Autant Nasser Al-Kheilaïfi que Leonardo ont également lâché des indices sur la prolongation du contrat de Neymar. Celle-ci semble d'ailleurs « en bonne voie » comme l'indiquait notamment le directeur sportif parisien. Avec la tendance actuelle, un départ de Ney l'été prochain semble désormais hypothétique. Il semble plus proche de rempiler avec le club de la capitale.













Par Ange A.