PSG : Un problème en interne entre Di Maria et Thomas Tuchel ?

Publié le 18 décembre 2020 à 12:15

Angel Di Maria a brillé la saison dernière avec le PSG, aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi. Cette saison, l’ailier argentin connait un coup de moins bien et Thomas Tuchel n’hésite pas à le reléguer sur le banc de touche ou à le sortir. Pourquoi une telle décision du technicien allemand ? Existe-t-il un problème plus que sportif entre les deux hommes ?

Pierre-Fanfan : « Il s’est passé quelque chose entre Tuchel et Di Maria »

Au PSG, Angel Di Maria faisait partie du quatuor (les 4 fantastiques) qui a porté le club de la capitale jusqu’en finale des la Ligue des champions en 2020. Cette saison, il est moins décisif et Thomas Tuchel lui fait moins confiance. Pour quelle raison ? José-Karl Pierre-Fanfan estime qu’il s’est passé une chose entre l’ailier droit et l’entraîneur du Paris Saint-Germain. « Il s’est passé quelque chose humainement entre les deux hommes », selon le consultant de Canal+, dans le Late Football Club. « La presse parlait de trois fantastiques, et c’est Thomas Tuchel qui avait ajouté Angel Di Maria en tant que quatrième. Son talent n’est pas remis en cause. En revanche, on sent que Di Maria est frustré de voir que c’est toujours lui qui trinque, même quand Kylian Mbappé et Neymar, qui vampirisent tout, ne sont pas bien sur le terrain », a-t-il expliqué.

PSG : Angel Di Maria boude-t-il ?

Pour argumenter son commentaire, José-Karl Pierre-Fanfan rappelle que « Di Maria a montré ouvertement cette frustration contre le RB Leipzig quand il est sorti du terrain. Et lors du dernier match, on l’a vu bouder en baskets ». Notons que l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United était sur le banc de touche au coup d’envoi du match PSG - FC Lorient. Il est entré en jeu à la place de Moise Kean (71e). Pour finir, l’ancien joueur du PSG a attiré l’attention de la Direction du club sur cette situation. « Il va falloir bien la gérer parce que Di Maria est en fin de contrat (en juin 2021) », a-t-il indiqué.













Par ALEXIS