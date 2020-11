PSG Mercato : Angel Di Maria tout proche d'un départ !

Publié le 25 novembre 2020 à 11:30

Le PSG travaille à la prolongation du contrat d'Angel Di Maria. Un dossier urgent puisque le bail de l'Argentin à Paris prend fin en juin 2021. Cependant, si des discussions ont été engagées, les deux parties ne semblent plus sur la même longueur d'ondes au fur et à mesure que les matches passent et que les mauvaises performances en Ligue des champions s'enchaînent.

Entre Di Maria et le PSG, les points de vue évoluent

La prolongation d'Angel Di Maria au PSG aurait du plomb dans l'aile. Il ya quelques semaines, l'Argentin se disait "très content, très heureux" à Paris. "Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit, mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club." Selon les informations de TMW, confirmées par Leonardo, le PSG s'est activée sur l'idée d'une prolongation de deux saisons, et s'est mis en tête de faire vite, compte tenu de la fin de contrat du Parisien, en juin prochain. Les deux parties semblaient pouvoir trouver un terrain d'entente rapidement, mais des éléments récents sont venus perturber le dossier.

En effet, Angel Di Maria est de plus en plus agacé par la tournure que prennent les événements au PSG, selon les indiscrétions de Don Balon. L'Argentin n'est plus en phase avec son entraîneurThomas Tuchel et sa sortie, où il est apparu très mécontent, contre le RB Leipzig peu après l'heure de jeu, ne lui a pas plu du tout. Di Maria l'a clairement exprimé sur le coup, alors qu'il est un joueur plutôt discret dans ce genre de situations. "Les sentiments de Di Maria ont changé", écrit le média espagnol, "tout comme ceux de Nasser al-Khelaïfi". Le président du PSG voudrait donner un nouvel élan à l'effectif et faire table rase pour la saison prochaine, en axant l'équipe autour de Neymar.

Angel Di Maria tenté de rejoindre un ami

Ainsi, le milieu offensif argentin de 32 ans serait très tenté par une dernière aventure en Europe. Et un de ses amis lui a déjà fait plusieurs appels du pied. En effet, toujours selon Don Balon, Cristiano Ronaldo serait sur le point de convaincre et Angel Di Maria, et la Juventus. Le plan des deux joueurs serait pour l'un, de faire durer les négociations avec le PSG jusque début janvier, pour l'autre de convaincre sa direction d'engager des discussions directes avec le joueur dès janvier, dans l'optique de le signer sans indemnité de transfert, uniquement au prix d'une prime à la signature. Mais d'autres clubs regardent attentivement la situation de l'Argentin au PSG. Le Real Madrid ne verrait pas d'un mauvais oeil un retour, mais l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone seraient aussi sur le coup. Joan Laporta, ancien président du Barça et candidat au poste en janvier, "l'aime bien", selon le média ibérique. "Il considère que Di Maria est une excellente option si les caisses du club sont vides." Sans accord trouvé très vite, le PSG pourrait donc voir filer l'Argentin au mercato estival.













Par Matthieu