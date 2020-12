LOSC : Olivier Létang prend la présidence de Lille (Off.)

Publié le 18 décembre 2020 à 23:40

Dans les tuyaux depuis quelques heures, l’arrivée d’Olivier Létang au LOSC a été officialisée ce vendredi. L’ancien du Stade rennais succède à Gérard Lopez à la présidence du Lille OSC.

Comme attendu, Gérard Lopez passe la main à la tête du Lille OSC. Dans un communiqué publié vendredi soir, le LOSC a annoncé la nomination d’Olivier Létang au poste de président. L’actuel leader de la Ligue 1 change par ailleurs de propriétaire comme le note le document. « Le LOSC SA a le plaisir d’annoncer la finalisation du transfert de propriété de la société Victory Soccer Limited, propriété de Gérard Lopez, à Callisto Sporting S.à.r.l. (« Callisto »), propriété de Merlyn Partners SCSp (« Merlyn ») […] Pour cette raison, Merlyn a nommé Olivier Létang, en tant que nouveau président-directeur général du LOSC », peut-on lire. Libre depuis son limogeage du Stade rennais, le nouveau boss des Dogues s’est réjoui de cette nomination et a fait part de ses objectifs à Lille.

Les ambitions d’Olivier Létang à Lille

L’ancien président du Stade rennais entend « veiller à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l’intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au cœur du projet ». Avec Christophe Galtier comme entraîneur, Olivier Létang est certain que le Lille OSC atteindra « son plein potentiel ». Le coach lillois se réjouit d’ailleurs de l’arrivée d’un homme d’expérience pour succéder à Gérard Lopez dont il appréciait les qualités humaines. « Je suis très heureux d’accueillir Olivier en tant que nouveau président. Olivier a réalisé un travail remarquable à Reims, Paris et Rennes et je crois qu’avec lui, nous allons passer encore plus de bons moments », a déclaré le technicien. À noter que comme l’entrepreneur luxembourgeois, son conseiller Luis Campos quitte également le board du club nordiste.













Par Ange A.