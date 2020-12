LOSC : Révélations sur l'avenir de Galtier, Campos et Ingla

Publié le 14 décembre 2020 à 11:40

Le LOSC est au top sportivement, leader de Ligue 1 après son succès face aux Girondins de Bordeaux (2-1) et la défaite du PSG (0-1) et qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Mais c'est en interne que quelques inquiétudes demeurent, notamment en raison de la situation tendue entre Marc Ingla et Luis Campos, le directeur général du club et le conseiller sportif.

Tensions au LOSC entre Campos et Ingla

Si le sportif va bien, l'extra-sportif a été sujet à quelques tensions en ce début de saison au LOSC. Le triumvirat composé de Gérard Lopez, le président du club, Luis Campos, son conseiller sportif, et Christophe Galtier, l'entraîneur du club lillois, a chancelé cet été. En cause, des tensions entre Marc Ingla et Luis Campos, au sujet du mercato, qui a entraîné l'absence du second de Lille depuis le mois d'août. Les deux hommes ont alors été annoncés tour à tour sur le départ, mais Gérard Lopez a tenu à mettre les choses au clair sur Canal+. "Marc Ingla est là. Il a proposé, si ça facilitait certaines choses, de ne plus y être. Mais je n’ai pas envie d’en parler publiquement", a simplement commenté le président du LOSC.

"Tout club de foot, qui est une entreprise, connaît parfois des tensions entre employés, c’est tout à fait normal mais parce que c’est dans le foot, c’est hyper médiatisé. Luis Campos est quelqu’un de très proche, de très important pour moi, au-delà du rôle que les gens veulent lui donner, a expliqué le président du LOSC. Les gens lui donnent le rôle de scout, alors que ce n’est pas vraiment ça. Il gère des scouts mais il est plus important sur d’autres sujets. C’est quelqu’un dont je suis encore proche et le fait qu’il y ait pu avoir des tensions entre lui et d’autres personnes, c’est quelque chose que je dois accepter, régler, gérer et que je fais mais pas publiquement. Et peut-être que ça gêne beaucoup de gens. Je le fais à ma façon et je ne vois pas le club en souffrir à moyen ou long terme.

Lopez ne lâchera pas Galtier

Gérard Lopez n'est pas non plus inquiet des propos de Christophe Galtieril y a quelques semaines dans L'Equipe, qui avait regretté la situation et avait prévenu d'un possible départ en cas d'implosion du triumvirat. "J'aime bien le statu quoi quand il marche, a posé Gérard Lopez. Pour moi, Christophe Galtier est le meilleur entraîneur de Ligue 1 aujourd'hui, sans aucun souci. Il a grandi avec le projet." Pas question, donc, de laisser quelques tensions faire risquer au LOSC le départ de son entraîneur.













