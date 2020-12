PSG Mercato : Thomas Tuchel annonce la couleur pour l’hiver

Publié le 21 décembre 2020 à 11:30

Le PSG a encore coincé contre le LOSC (0-0), dimanche soir, et a chuté jusqu'à la troisième place Ligue 1. L’équipe de Thomas Tuchel a déjà enregistré quatre défaites et deux nuls en 16 journées. Et cela pousse le coach des Parisiens à songer sérieusement à renforcer son équipe cet hiver.

Le PSG en difficulté en Ligue 1

Le PSG est mal embarqué en Ligue 1 et fait face à une sérieuse concurrence du LOSC, de l'OL et de l'OM cette saison. Les Parisiens se sont inclinés devant le RC Lens (1-0), l'Olympique de Marseille (0-1), l'AS Monaco (3-2) et l'Olympique Lyonnais (0-1) en Ligue 1. Ils ont aussi été accouchés par les Girondns de Bordeaux (2-2) et le LOSC (0-0), dimanche soir, en clôture de la 16e journée du championnat. Lors de la saison dernière écourtée, le Paris Saint-Germain avait concédé trois défaites et deux nuls en 28 journées disputées. Il est donc évident que l'équipe de Thomas Tuchel est en difficulté cette année comparativement à l'exercice 2019-2020 stoppé en raison de la pandémie de coronavirus. Le club de la capitale a pourtant enregistré des renforts à l'été : Danilo Pereira (milieu défensif), Alessandro Florenzi (arrière droit), Rafinha (milieu offensif), Moise Kean (attaquant)...

Tuchel annonce une réflexion sur le mercato d'hiver

Interrogé sur le mercato hivernal qui ouvre officiellement le 2 janvier 2021, l'entraîneur du PSG annonce une réflexion pour de possibles renforts. « On va réfléchir avec le club pour voir s’il y a des choses qui sont possibles », a-t-il répondu après le nul à Lille. « Vous savez bien que la situation globale dans le monde du foot est particulière. Mais on doit réfléchir et analyser. Si ce n’est pas possible (de recruter), on doit tout faire pour récupérer des joueurs et avoir tout le monde », a annoncé Thomas Tuchel.













Par ALEXIS