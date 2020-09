PSG Mercato : Alessandro Florenzi est Parisien (Officiel)

C’est fait ! Alessandro Florenzi a signé au PSG, comme pressenti. Il est arrivé de l’AS Rome sous la forme d’un prêt pour une saison, assorti d’une option d’achat. Le polyvalent défenseur se réjouit de rejoindre le finaliste de la Ligue des champions.

PSG : Florenzi prêté au Paris SG, avec une option d'achat

Alessandro Florenzi s’est engagé avec le PSG pour la saison 2020-2021 comme prévu. Le club de la capitale a obtenu de son homologue italien, le prêt de l’arrière latéral droit ou milieu de terrain. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Alessandro Florenzi. Arrivé en provenance de l’AS Rome, le latéral droit est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat », a communiqué le Paris SG. Notons que l'international italien vient prendre la place de Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund.

Alessandro Florenzi, déjà des promesses !

La recrue parisienne qui a déjà hérité du N°24 a confié ses premières impressions après la signature de son contrat. « Je suis fier et heureux de devenir un joueur du PSG. C’est un des clubs majeurs en Europe aujourd’hui comme le confirme son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions », a déclaré Alessandro Florenzi. L’international italien a ensuite promis de mettre son expérience au service de sa nouvelle équipe. « J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, qui font partie des meilleurs joueurs du monde », a réagi le joueur de 29 ans. Notons que ce dernier devrait être qualifié pour affronter l'OM ce dimanche (3e journée de Ligue 1), au Parc des Princes.