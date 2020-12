OM Mercato : Que s'est-il passé dans le dossier Mæhle ?

Publié le 21 décembre 2020 à 12:00

L'OM était sur les rangs depuis la fin de l'été pour engager le latéral droit de Genk, Joakim Mæhle. Mais le Danois va quitter la Belgique pour l'Atalanta Bergame pour une somme inférieure à ce qu'avait proposé l'Olympique de Marseille au mercato estival. Un raté retentissant pour Pablo Longoria, qui n'a su faire le poids sur le marché malgré un joueur acquis à la cause marseillaise...

Un camouflet pour l'OM ?

C'est un véritable camouflet pour l'OM dans le dossier Joakim Mæhle. Le Danois, qui évolue à Genk, devait s'engager dès le mercato estival pour pallier le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Alors que Marseille proposait 10 millions d'euros et que le transfert semblait quasiment bouclé, les dirigeants du club belge ont fait machine arrière dans les derniers instants du mercato, demandant une rallonge sur le deal. Le transfert a alors capoté, au grand dam de Pablo Longoria et du latéral droit de 23 ans, qui se voyait déjà enfiler le maillot olympien. Les contacts sont restés réguliers entre les deux clubs et le joueur en vue de finaliser l'affaire cet hiver, mais Joakim Mæhle va filer à l'Atalanta Bergame, en Serie A, dans quelques jours.

Genk envoie Mæhle à l'Atalanta pour seulement 8 millions

Comment l'Atalanta a convaincu Genk de lui céder Joakim Mæhle alors que le joueur semblait bien décidé à rejoindre l'OM ? Selon Nicolo Schira, journaliste italien très suivi, Bergame paiera 8 millions d'euros pour le latéral danois, avec des bonus à la prime. Le club italien a devancé l'Olympique de Marseille en raison de ses capacités à débloquer rapidement les fonds. Côté Phocéens, les moyens n'étaient pas immédiatement disponibles pour payer le transfert de Joakim Mæhle et Genk n'a pas souhaité attendre d'éventuelles vente à l'OM courant janvier. Pour le joueur, l'aspect sportif n'était pas négligeable en allant en Serie A dans un club qui tourne bien et a connu un quart de finale de Ligue des champions la saison passée, et affrontera en huitième, cette année, le Real Madrid. Pablo Longoria va vite devoir se tourner vers une autre cible. Pourquoi pas Bryan Reynolds, jeune défenseur américain du FC Dallas. Mais là encore, l'Italie pourrait doubler l'OM...













Par Matthieu