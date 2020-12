OM Mercato : Pablo Longoria sur un grand espoir en défense

Publié le 18 décembre 2020 à 09:10

L'OM tente depuis plusieurs mois de se renforcer en défense et notamment au poste de latéral droit. Les dirigeants olympiens ont Joakim Mæhle dans le viseur depuis le mercato estival, mais le défenseur danois de Genk semble prendre la direction de l'Atalanta Bergame. Un mauvais coup pour Pablo Longoria, qui est déjà sur le point de rebondir.

Un mercato difficile pour l'OM

L'équation n'est pas évidente pour l'OM à l'occasion de ce mercato d'hiver. Sous l'impulsion de son propriétaire Frank McCourt, le club doit vendre dans les semaines à venir. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ ou intéressent certains clubs européens. C'est notamment le cas de Boubacar Kamara, sur les tablettes de l'AC Milan, mais aussi du Bayern Munich et du FC Barcelone. Nemanja Radonjic et Duje Caleta-Car pourraient filer vers l'Angleterre. Mais l'OM ne compte pas regarder ses joueurs filer en janvier sans réagir. Les dirigeants olympiens sont sur plusieurs coups et veulent un renfort offensif. Ils souhaitent également combler le manque au poste de latéral droit et espéraient l'arrivée de Joakim Mæhle, le Danois de 23 ans qui évolue à Genk, en Belgique. L'affaire semblait conclue il y a quelques mois, mais les dirigeants belges ont fait capoter le transfert, au grand dam de l'OM et du joueur. On pensait que ce n'était qu'un contretemps, mais les Marseillais sont en passe de se faire doubler dans ce dossier, selon Sky Italia, par l'Atalanta Bergame.

Rebondir après l'échec Joakim Mæhle

Mais Pablo Longoria a d'autres tours dans son sac et d'autres cibles sur son radar. Et une fois n'est pas coutume, c'est du côté de la MLS que se tourne le regard de Longoria. Le championnat nord-américain fourmille de bonnes surprises et les dirigeants olympiens en ont repéré une du côté du FC Dallas. L'international américain de 19 ans, Bryan Reynolds, serait effectivement sur les tablettes de l'OM. Le joueur éveille l'attention en Europe, puisque selon le journaliste Tom Bogert du Guardian, l'AS Roma, la Juventus et l'AC Milan seraient aussi sur le coup. Le club de Rome aurait déjà formulé une première offre de 7,5 millions d'euros. Mais Bryan Reynolds pourrait voir d'un bon oeil un départ à l'OM, où il bénéficierait de plus de temps de jeu que dans la capitale italienne. Après Mæhle, l'OM espère ne pas se faire doubler non plus sur ce très intéressant profil.













Par Matthieu