Angers SCO : Stéphane Moulin fataliste sur la situation du SCO

Publié le 21 décembre 2020 à 19:00

A deux jours de la réception de l'OM, Stéphane Moulin était présent en conférence de presse afin d’évoquer la situation d'Angers SCO. Le technicien de 57 ans est apparu excédé par le manque de réalisme de ses joueurs.

Angers SCO pourrait faire bien mieux

D’un point de vue comptable, Angers SCO réalise une bonne première partie de saison. Neuvièmes avec 24 points, les joueurs de Maine-et-Loire proposent un jeu alléchant mais ont une mauvaise tendance à pêcher dans le dernier geste. Assez fébriles défensivement, les Angevins ont souvent su prendre des points importants cette saison grâce à leur duo Fulgini-Bahoken mais semblent rencontrer certains problèmes de finition ces derniers temps. Notamment en raison des absences.

Le match contre Nantes en travers de la gorge

21 buts marqués seulement, la situation semble inquiétante pour Stéphane Moulin, visiblement agacé par ce domaine en conférence de presse. Le match contre Nantes n’est pas passé et le natif de Paris l’a fait savoir : « Tu mènes logiquement, tu dois creuser l’écart, tu ne le fais pas et après personne n’est jamais à l’abri de ce genre de but. C’est regrettable parce que l’on perd deux points. » Le coach d’Angers surenchérit : « Je sais très bien qu’il faut que l’on progresse de manière très nette sur le sujet "situation - but". Entre Lens, Saint-Etienne et Nantes, nous sommes à 27 situations pour deux buts. J’englobe des face-à-face, des trois contre un, des quatre contre deux. Sur les situations d’attaques rapides, on se procure un nombre incalculable d’occasions. » Résigné, Stéphane Moulin avait un message à faire passer et nous verrons s’il a été enregistré par ses joueurs ce mercredi face à l’OM.













Par Chemssdine