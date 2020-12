OM : Course pour le podium, la place de Marseille connue

Publié le 24 décembre 2020 à 16:00

L'OM a compromis ses chances de finir sur le podium de la Ligue 1, lors des derniers matchs avant la trêve hivernale. Battue par Angers SCO, l’équipe d’André Villas-Boas ne peut plus atteindre le podium, même en prenant six points lors de ses 2 matchs en retard. Dans son point sur la lutte pour les places sur le podium, Pierre Ménès voit l’Olympique de Marseille mal embarqué.

L'OM n'a pas le niveau pour rivaliser, selon Ménès

L'OM est arrivé à la trêve hivernale sur une défaite contre Angers SCO (2-1), lors de la 17e journée. Lors des trois derniers matchs de Ligue 1, le bilan de l’Olympique de Marseille est de 2 défaites et un nul, soit un point pris sur 9 possibles. Rétrogradé à la 5e place à 8 points du leader, « Marseille a totalement dilapidé ses espoirs de pouvoir passer en tête du classement en gagnant ses deux matchs en retard », a commenté Pierre Ménès sur son blog. Avant la défaite contre le SCO, l'OM avait été accroché par le Stade de Reims au Vélodrome (1-1) et défait par le Stade rennais (2-1). Vu les derniers résultats des Olympiens et le jeu produit, le consultant de Canal+ trouve leur niveau en dessous de ceux de leurs concurrents dans la course pour le podium. « Cette équipe marseillaise me semble très nettement inférieure au trio de tête qui, selon moi, sera le même en fin de saison (mais pas forcément dans cet ordre) », a écrit le journaliste sportif.

L'OL, le LOSC et le PSG sur le podium

Parlant de concurrents pour les places qualificatives pour la Ligue des champions, l'OM (28 points) est devancé sur le podium respectivement par l’OL (36 points), le LOSC (36 points), le PSG qui vient de limoger son entraîneur Thomas Tuchel (35 points). Même le Stade rennais, qui avait fait une série de 3 défaites et un nul en championnat, a doublé les Phocéens à la 4e place avec 31 points. Évidemment, les Marseillais ont 2 matchs en moins, contre le RC Lens (20 janvier) et l’OGC Nice (à une date ultérieure).













