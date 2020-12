OM : Battu par Angers, Marseille termine sur une note triste

Publié le 23 décembre 2020 à 23:45

L’Olympique de Marseille s’est incliné mercredi contre le SCO Angers (2-1). Il s’agit du troisième match de rang sans victoire pour l’ OM en championnat.

L’ OM finit 2020 par une défaite

Opposé au SCO Angers pour sa dernière sortie de l’année, l’Olympique de Marseille n’a pas relevé la tête. Avant d’affronter le club de l’Anjou, l’ OM restait sur deux matchs sans victoire. En déplacement sur la pelouse du SCO, Marseille a vu sa série s’étendre. Les hommes d’André Villas-Boas ont concédé leur deuxième défaite en trois sorties. Des réalisations de Pereira Lage (4e) et Loïs Diony (23e) ont permis à Angers de s’imposer. La réduction du score de Valentin Rongier (75e) n’a pas suffi à galvaniser les Olympiens. Suite à ce revers, Marseille descend à la 5e place à trois points du Stade rennais (4e). Quant à son bourreau du soir, il remonte au 9e rang et compte un seul point de retard sur le club phocéen.

Des chances pour Marseille de recoller au podium

Dominé par Angers, l’ OM conserve toujours ses chances de rester au contact du podium. Marseille a encore deux matchs de retard en championnat. Ses rencontres contre le RC Lens et le FC Nantes avaient été reportées en raison de la Covid-19. Pour le moment, seul le match contre les Sang et Or a déjà été programmé. La LFP a fixé la rencontre au mercredi 20 janvier 2021. L’affiche compte pour la 9e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, l’Olympique de Marseille va signer son retour à la compétition contre Montpellier. Ce sera à l’Orange Vélodrome pour la réception du Montpellier Hérault (8e).













Par Ange A.