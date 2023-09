Après une saison impressionnante l'an dernier, le RC Lens est en difficulté ces dernières semaines, et Pierre Ménès annonce le pire pour le RCL.

RC Lens : Pour Pierre Ménès, le RCL a surperformé l'an dernier

Mené d'une main de maître par Franck Haise, nommé meilleur entraîneur lors des trophées UNFP la saison dernière, le RC Lens sort d'un exercice 2022-2023 très impressionnant. Deuxième de Ligue 1 à un petit point du PSG, le RCL a déjoué tous les pronostiques en terminant devant l'OM, et en accrochant sa place pour la Ligue des Champions. Mais pour Pierre Ménès, le rêve des Lensois va prendre fin cette saison.

Le début de saison est plus difficile pour le RC Lens, qui n'ont pris qu'un point en quatre rencontres, et n'ont toujours pas réussi à s'imposer depuis l'entame de l'exercice en cours. "C’est une combinaison de beaucoup de choses. C’est toujours le problème des équipes qui surperforment par rapport à la qualité de leur effectif et de leur budget. Dès qu’il y a un petit grain de sable, un peu moins de confiance, un peu moins d’implication et d’enthousiasme", détaille Pierre Ménès.

Des départs qui ont fait mal au RC Lens

Après une saison 2022-2023 de très haut vol, le RC Lens a perdu deux de ses joueurs majeurs, des absences qui font mal, selon Pierre Ménès. "Je pense que l’absence de Seko Fofana et Lois Openda est préjudiciable. Tu fais une grande saison, pas du tout conforme à ton budget, forcément tes meilleurs joueurs sont attaqués. Avec la Ligue des Champions, la saison risque d’être compliquée pour Lens, au moins jusqu’à la trêve hivernale."

Les prochains mois pourraient s'annoncer difficiles pour le RC Lens, qui devra jouer sur tous les tableaux tout en étant privé de deux éléments essentiels de l'an passé. Néanmoins, Franck Haise pourra compter sur plusieurs recrues, qui doivent encore prendre leurs marques pour s'imposer dans l'effectif du RCL, notamment Elye Wahi, recrue la plus chère de l'histoire du club, qui est arrivée en provenance du Montpellier HSC contre 30 millions d'euros cet été.